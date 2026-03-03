Иран атакува американското посолството в Рияд, Тръмп обеща отговор

Ранно във вторник атака с два дрона срещу американското посолство в Рияд предизвика малък пожар, съобщи говорител на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

"По първоначални оценки посолството е била атакувано от два дрона. Атаката е довела до ограничен пожар и незначителни материални щети по сградата", се казва в изявлението, след като свидетели съобщиха пред АФП, че са видели дим над сградата на дипломатическата мисия. Източник, близък до саудитската армия, каза при условие за анонимност, че саудитската противовъздушна отбрана е прихванала четири дрона, насочени към дипломатическия квартал на столицата по време на атаката.

The US embassy in Riyadh is on fire after an Iranian strike, Israeli channels report. pic.twitter.com/WQ55c0oBxC — Bob in NZ (@BobInNZ1) March 3, 2026

След инцидента посолството на САЩ издаде предупреждение гражданите да останат на безопасно място в Джеда, Рияд и Дахран.

Атаките се случват на фона на продължаваща кампания от ответни удари в Персийския залив, водена от Иран.

Президентът Доналд Тръмп заяви пред кабелната мрежа NewsNation, че САЩ ще отвърнат "скоро" на удара срещу американското посолство в Рияд и смъртта на американските военнослужещи.

Шестима военнослужещи са убити досега, а 18 са ранени, съобщиха САЩ в понеделник вечерта.

"Тръмп също ми каза, че не смята, че ще е необходимо участие на бойни действия на място", написа Кели Майер, политически репортер на NewsNation, в предаването X.

Тръмп предупреди, че настоящият конфликт може да продължи много седмици. В понеделник той заяви:

"Още от самото начало прогнозирахме четири до пет седмици, но имаме възможността да продължим много по-дълго."