Ryanair заряза 89 пътници на канарския остров Лансароте

Нискотарифната ирландска авиокомпания Ryanair е обвинена, че е оставила 89 пътници на канарския остров Лансароте поради задръствания на граничния контрол.

Съобщено е, че общо 89 пътници не са могли да излетят в сряда с полет FR4756 на Ryanair, който е излетял в 15:15 ч. от летище Сезар Манрике - Лансароте за Бристъл. Проблемът е възникнал при граничния контрол за пътници, през който трябва да преминат пътниците извън Шенгенското пространство, за да им бъде поставен печат в паспортите.

Често се образуват големи опашки по тази услуга, които причиняват закъснения на полетите, а системата предизвиква широко разпространено недоволство.

Самолетът е излетял, оставяйки 89 пътници на земята, а полетът е пристигнал в английския град с 52 минути закъснение, според испанския вестник La Voz de Lanzarote.

Все още не е разкрито какво се е случило с останалите пътници и колко дълго са трябвало да чакат на Лансароте или дали са трябвало да останат за една нощ. В изявление Ryanair заяви:

"Поради закъснения на паспортния контрол на летище Лансароте (25 февруари), редица пътници изпуснаха този полет от Лансароте до Бристъл. Ако тези пътници бяха се явили на гишето за качване преди затварянето му, щяха да се качат на този полет заедно с 90-те пътници, които се явиха навреме."

Това не е първият път, когато подобен инцидент се случва на летище Лансароте.

През февруари 2025 г. едновременното пристигане на 17 полета извън ЕС доведе до колапс на летището, тъй като те трябваше да подпечатат паспортите си при пристигане.

Инцидентът е съобщен и от английския вестник Canarian Weekly, който казва: „

"Някои източници от индустрията предполагат, че решението може да е свързано с продължаващото разочарование на Ryanair от Испания заради увеличените летищни такси, въведени от AENA, испанския летищен оператор, въпреки че авиокомпанията не е коментирала официално инцидента."

През август 2025 г. президентът на Търговската камара на Лансароте и Ла Грасиоса, Хосе Вале, предупреди за загрижеността си относно прилагането на новата Европейска система за влизане/излизане (EES), когато прогнозира, че тя може да причини "сериозни сривове" на летище Лансароте.

Летището е подложено на критики и заради непрекъснатите дълги опашки на стоянките за таксита и автобуси, като хората трябва да чакат на опашка до два часа.

Ryanair е ядосан на AENA заради неотдавнашните ѝ повишения на цените, като в изявление казва:

"Изявлението на монополната компания AENA от сряда, 25 февруари, е изумително заради неспособността ѝ да разбере как да се възползва от летищната инфраструктура на Испания, за да увеличи трафика, туризма и заетостта. Единствената причина Ryanair и други авиокомпании да намаляват трафика на регионалните летища на Испания - които сега са празни с повече от 70% - е, че прекомерните цени на AENA пренасочват този трафик към по-конкурентни летища другаде в Европа. Това е икономическата реалност на монополните цени. Това лято Ryanair, която е авиокомпания номер едно в Испания и Европа, ще нарасне с по-малко от 0,5% на испанските летища, включително големите и регионалните летища. Същевременно ще увеличим летния си трафик с 11% в Мароко, 9% в Италия и 60% в Албания. Причината, поради която стимулираме туристическите пазари в други страни, а не в Испания, е проста: разходите за достъп в други страни са значително по-конкурентни и там ръстът на броя на пътниците се възнаграждава с по-ниски цени. AENA прави точно обратното, а испанските региони плащат цената за тази неуспешна политика със загуба на свързаност, загуба на икономически растеж и загуба на работни места."

Компанията допълва, че би приветствала възможността да седне с AENA и да се споразумее за конкурентни програми за стимулиране, достъпни за всички авиокомпании, за да стимулира трафика.

"Но докато монополът на AENA се придържа към неуспешна политика на високи цени, трафикът в регионите на Испания ще продължи да се оттича към други страни, лишавайки гражданите от свързаността, която заслужават, за да пътуват по работа, да посещават приятели и семейство и да ползват туристически възможности от местните си летища."