Проф. Мермерски: Целта на Тръмп е да спре ядрената програма на Иран

Новата вълна от удари срещу Иран, при която по данни на американската армия са поразени над 2000 цели, поставя въпроса какви са реалните цели на Вашингтон и докъде може да стигне конфликтът.

"Доналд Тръмп съвсем ясно обяви, че целите са няколко. Основните цели са ограничаването на възможността на Иран да произведе ядрено оръжие. Втората цел е унищожаването на програмата за ракети и съответните установки за изстрелване, като комбинацията от двете би давала възможност на Иран да изстрелва ракети с ядрен заряд. Това е основното. И второстепенната цел е подмяната на режима в Иран, защото от 47 години те не могат да комуникират с Иран по никакъв начин - конструктивно", коментира анализаторът от САЩ проф. Йонко Мермерски в ефира на "България сутрин".

Професорът обърна внимание на интервю на Стив Уиткоф, водещ преговарящ на администрацията на Тръмп, според когото иранската страна е демонстрирала твърда и арогантна позиция в разговорите.

По думите на Мермерски иранците са заявили, че разполагат с материал за множество ядрени заряди и не възнамеряват да обсъждат прекратяване на програмата си.

Именно това е довело до тактическото решение за започване на военната операция, смята той.

"Тръмп е много недоволен от своите натовски партньори, в частност испанците и Стармър, британците, защото вече на места тежките бомбардировачи Б-2 не са били допуснати да кацнат в кипърската база на англичаните, поради което е трябвало тези екипажи да пътуват двете посоки 37 часа нонстоп и да зареждат във въздуха. След това Стармър излезе и каза, че ще подкрепя. И всъщност имаме такава уклончива подкрепа от натовските партньори на САЩ", коментира проф. Мермерски пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос дали Вашингтон се стреми да наложи свой човек начело на Иран, по подобие на други сценарии по света, проф. Мермерски изрази резерви. Според него вътрешната динамика в Иран е сложна - обществото не е еднородно.

Има силно младо поколение, което желае по-светски и либерален начин на живот, но съществува и значителна част от населението, която подкрепя консервативния религиозен модел, стана ясно от думите на анализатора.

По отношение на продължителността на конфликта проф. Мермерски изрази надежда, че военната фаза ще бъде по-кратка от обявения срок от около месец.