Иран отхвърля намесата на САЩ в наследяването на Хаменей

Иранският представител в ООН отхвърли снощи "намесата“ на САЩ във вътрешните работи на страната си, след като Доналд Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на наследник на върховния лидер на Иран Али Хаменей, предадоха световните агенции.

"Предполагаемото изявление на американския президент относно избора на нов върховен лидер в Иран представлява явно нарушение на принципите за ненамеса във вътрешните работи на държавите, заложени в Устава на ООН", заяви пред медиите Амир Саид Иравани в централата на ООН в Ню Йорк, предаде Франс прес.

"Иран е суверенна и независима държава. Той не приема и никога няма да позволи на чужда сила да се намесва във вътрешните му работи", добави той. Изборът на наследник на аятолах Хаменей, убит в събота, ще бъде направен "в съответствие с конституционните процедури и по волята на иранския народ, без чужда намеса".

В четвъртък Доналд Тръмп заяви в интервю за сайта "Аксиос", че "трябва да бъде включен" в избора на наследник на Али Хаменей и даде да се разбере, че няма да приеме синът му Моджтаба Хаменей да поеме поста, припомня АФП.

Саид Иравани добави, че най-малко 1332 ирански цивилни са загинали при ударите на Израел и САЩ, хиляди други са ранени, отбелязва Ройтерс.

Представителят на Техеран повтори, че отговорът на страната му на израелско-американските атаки е "законен, необходим и пропорционален". Той увери, че Техеран, който е нанесъл удари по обекти в няколко страни от региона, атакува само "военни цели на агресорите".

"Разследваме обвиненията за удари по невоенни обекти. Според нашата първоначална оценка някои от тези инциденти може да са резултат от прехващане или намеса на американските отбранителни системи, които може да са отклонили ударите от военните цели", заяви той.

"Повтаряме призива си към всички страни-членки (на ООН) да осъдят агресията и военните престъпления, да предприемат мерки, за да сложат край на тази престъпна война срещу иранския народ, война, която представлява сериозна заплаха за регионалния и международния мир и сигурност", подчерта пред медиите Иравани, цитиран от БТА.