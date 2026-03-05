IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Още 290 български граждани се връщат днес от Оман и Дубай

05.03.2026 | 11:30 ч. 12
Още 290 български граждани се връщат днес от Оман и Дубай

Самолет на авиокомпания „България Еър“ излетя тази сутрин от международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт“ в Оман със 110 пътници на борда. От тях 74 са от чартър на авиокомпанията, а останалите са по списък на МВнР. Очаква се самолетът да кацне днес около 17.30 часа на летище „Васил Левски“ – София, съобщиха от Министерството на транспорта.

Втори самолет Airbus A320 на „България Еър“ в момента е на летище „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай, откъдето 180 пътници, заявили желание да се приберат в България чрез външното ни министерство, ще бъдат транспортирани до София. Очаква се самолетът да кацне на летището в София около 18.45 часа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

оман дубай туристи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem