Защо жените изчезват от технологичния сектор в Европа?

Културата на работното място е основната причина жените да напускат технологичните си работни места, показва нов доклад.

Жените съставляват по-малко от една пета от работниците в технологичния сектор в Европа, според нов доклад, който предупреждава, че без предприемане на мерки разликата между половете може да се увеличи още повече, особено в ерата на изкуствения интелект (AI).

През 2025 г. жените съставляват 19% от служителите на ключови позиции в технологичния сектор в Европа, което е с 3% по-малко от предходната година, според нов доклад на консултантската фирма McKinsey & Company.

Спадът показва, че усилията за преодоляване на продължаващата липса на представителство не са довели до значителен напредък, се казва в доклада.

„Тъй като AI преобразува ролите и създаването на стойност в технологичния сектор, съществуващите разлики между половете могат да се увеличат, ако не се предприемат целенасочени действия“, се казва в доклада.

Предупреждението идва в момент, в който организации в САЩ и Европа започнаха да намаляват инициативите за разнообразие, равенство и включване (DEI), които през по-голямата част от 2010-те години насърчаваха жените да навлизат в традиционно доминирани от мъжете области като наука, технологии, инженерство и математика (STEM).

Откъде започва разликата между половете?

Изследването анализира четири милиона профила в LinkedIn на хора, заемащи технологични позиции в Европейския съюз, и ги комбинира с данни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и данни за работната сила от платформата за наемане на AI Findem.

Жените започват да напускат областите, свързани с технологиите, почти веднага след като напуснат училище, сочи докладът. Момичетата леко превъзхождат момчетата по STEM предмети в началното и средното училище, но само 32% от всички ученички решават да се запишат в бакалавърска програма, свързана с технологиите.

Сред тези, които продължават висшето си образование, жените са малко по-склонни от мъжете да получат докторска степен в областта на STEM. Въпреки това само 19% от всички работници в технологичния сектор са жени.

Друга голяма пречка за жените е кариерното развитие. Участието на жените в технологичната работна сила спада с до 18 процентни пункта, преди да достигнат мениджърски позиции, като жените заемат едва 13% от мениджърските позиции в технологичните компании.

Тези ранни загуби „увеличават разликата между половете на ниво лидерство”, продължава докладът, тъй като само 8% от изпълнителните или корпоративните позиции се заемат от жени.

Разликата е по-осезаема в някои технологични области, отколкото в други. Софтуерните компании имат разлика от 15 процентни пункта между броя на жените с начални позиции и тези, които в крайна сметка достигат корпоративно лидерство.

Жените са концентрирани и в тесен набор от технологични работни места, които са засегнати от съкращения.

Те съставляват 39% от служителите в продуктовия мениджмънт и 54% в дизайна. Докладът обаче отбелязва, че тези позиции рядко водят до изпълнително лидерство и представляват малка част от общата технологична сила на Европа.

Дори в областите, в които жените са концентрирани, те често имат ограничено влияние върху посоката, управлението и дизайна на по-широкия технологичен сектор, се посочва в доклада.

Жените са слабо представени и в областта на изкуствения интелект, предупреждава докладът. Мъжете заемат по-голям дял от началните позиции в областта на изкуствения интелект, данните и аналитиката.

Тази тенденция е тревожна по време на бума на изкуствения интелект, се казва в доклада, защото рискува „стесняване на перспективите точно на нивата, на които трябва да се обърне внимание на предразсъдъците, отчетността и общественото въздействие“.

Докладът установи, че жените се борят с разликата между половете в технологичния сектор и в страни, които като цяло са по-силни по отношение на равенството между половете, като Финландия и Швеция. Жените представляват съответно 36% и 23% от работниците в технологичния сектор.

Защо жените напускат технологичния сектор?

Културата на работното място е основната причина, поради която жените напускат работата си в технологичния сектор, сочи докладът.

Проучването на McKinsey показва, че малко под половината от жените са преживели сексизъм или предубеждения през последната година, а 82% казват, че са трябвало да доказват себе си повече от колегите си мъже.

Това се дължи на факта, че жените често се чувстват изолирани в ролята си, тъй като често са „единствените“ в стаята, продължава докладът.

Жените са по-склонни от мъжете да поемат допълнителна неплатена работа в рамките на професията си, като разрешаване на конфликти в екипа или координиране на събития, защото се считат за „социалното лепило“ на екипа си.

Средно една жена поема 200 часа годишно от този тип „офисна домакинска работа“, сочи докладът.

Политиките, предназначени да подкрепят родителите, като гъвкави или дистанционни работни режими, също могат да забавят кариерното развитие на някои жени, се посочва в доклада.

Подобряването на културата на работното място е най-ефективният начин за намаляване на разликата между половете, защото това е най-силният показател за това дали жените ще останат на техническите си позиции, се посочва в доклада.

Компаниите трябва да поставят ясни цели за представителство и да ги преразглеждат на тримесечие, се призовава в доклада.

Той също така предлага решенията за кариерно развитие да се обвързват с резултатите на отделния човек, което ще „помогне за изравняване на шансовете“ за жените.

Менторството също трябва да бъде по-широк фокус в компаниите. Свързването на жени в средата на кариерата си с висши ръководители може да предостави ролеви модели и по-ясни пътища към лидерството, съветва докладът, добавяйки, че Европа също трябва да инвестира в преквалификация, базирана на изкуствен интелект, като „нов трамплин“ за привличане на жени в технологичния сектор.

Ще създаде ли изкуственият интелект капан за жените на работното място или ще изравни условията за заетост?

Жените биха могли да заемат много от средните и висшите позиции, които ще се отворят в резултат на преструктурирането на работната сила вследствие на изкуствения интелект, с „целенасочено преквалифициране и целенасочени пътища за напредък“.

Организациите могат да постигнат това, като помогнат на жените в средата на кариерата си, които вече работят в технологичния сектор, да преминат към съседни средни или висши позиции в областта на изкуствения интелект, или като създадат повече пътища от областта на продуктите и дизайна към изпълнителни позиции.

„Ускоряването на навлизането на жените в тези критични за бъдещето позиции не е странична задача; това е един от най-осезаемите лостове на Европа за изграждане на лидерството, което изкуственият интелект изисква в момента, и за укрепване на иновациите, управлението и конкурентоспособността в целия регион“, добавя докладът.