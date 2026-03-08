САЩ готвят оръжейна сделка с България за 620 млн. долара

Министерството на отбраната на САЩ публикува уведомление за планирана продажба на оръжие на България на обща стойност около 620 милиона долара. Това съобщи Агенцията за сътрудничество в областта на отбранителната сигурност (DSCA). Предложената сделка предвижда България да придобие система за крайбрежна отбрана Naval Strike Missile (NSM), както и три многофункционални системи за обмен на тактическа информация Link-16 Multifunctional Information Distribution System – Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS).

Пакетът включва още тактически противокорабни ракети NSM, учебни и инертни ракети, телеметрични ракети, мобилни центрове за управление на огъня с комуникационно оборудване, мобилни ракетни пускови установки, транспортно-зареждащи машини за ракетите, GPS приемници NavStrike-M, тренировъчни конзоли за оператори и устройства за зареждане на криптографски ключове.

В предложението са включени също техническа документация, обучение, симулатори, резервни части, софтуерна поддръжка, интеграционни услуги и техническа помощ от правителството на САЩ и производителя.

Основният изпълнител на проекта ще бъде компанията Kongsberg Defence and Aerospace AS от Норвегия.

Според американските власти предложената продажба има за цел да подкрепи външнополитическите и националните цели за сигурност на САЩ чрез укрепване на сигурността на съюзник от НАТО, който е важен фактор за политическата и икономическата стабилност в Европа.

Очаква се системата да повиши способностите на България за противодействие на настоящи и бъдещи заплахи,

както и да подобри оперативната съвместимост с въоръжените сили на САЩ и НАТО.

От Министерството на отбраната на САЩ посочват, че предложената продажба няма да промени основния военен баланс в региона.

Изпълнението на проекта ще изисква временно командироване на между трима и петима представители на правителството на САЩ и на изпълнителя в България за период до пет години.

Американските власти подчертават, че продажбата няма да има неблагоприятно въздействие върху отбранителната готовност на Съединените щати./ БГНЕС