Меркел: Подценяването на Путин би било грешка

Бившата канцлерка призова ЕС към повече дипломация

19.05.2026 | 08:35 ч.
Снимка БГНЕС

Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел заяви, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена войната на Русия срещу Украйна.

В интервю за общественото радио WDR Меркел подкрепи напълно военната помощ за Украйна, но отбеляза, че "дипломацията винаги е била другата страна на монетата, дори през Студената война", предаде БНР.

Според нея не е достатъчно само американският президент Доналд Тръмп да поддържа контакт са Русия. "Подценяването на Путин би било грешка, дори сега. Грешка би било и подценяването на нас самите", каза още Ангела Меркел.

Германският канцлер Фридрих Мерц, попитан за коментарите на Меркел, заяви, че Германия и нейните европейски партньори отдавна водят интензивен диалог за общите ни пътища към мирно решение"".

"Важното е Русия да е готова да седне на масата за преговори

И тези разговори след това ще се проведат между Украйна и Русия, с подкрепата на американците и европейците"", посочи той.

Мерц обаче добави, че "досега Русия е отговаряла на всяко предложение за преговори с още по-интензивен обстрел, включително на гражданска инфраструктура... Това трябва да спре. И това е предпоставката, за да се проведат каквито и да било разговори".

