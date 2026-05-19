DARA получава парцел край морето от община Аврен

Изключителният успех на DARA ѝ носи не само заслужени обич, слава, но и почетно гражданство. Аврен стана третата община след София и Варна, която обеща да даде почетен статут на певицата, но добави и още нещо.

„Малко от вас знаят, че DARA (Дарина Йотова) има корени от село Тръстиково, където живее и нейната баба. На следващото заседание на общинския съвет ще предложа DARA да бъде удостоена със званието „Почетен жител на община Аврен“ – заради грандиозния ѝ успех на „Евровизия“ и славата, която донесе на България нашето прекрасно момиче.

Ще направя и предложение да ѝ бъде дарен общински парцел в село Близнаци, където, надявам се, ще бъде построен

дом, в който ще се родят още много красиви песни, радващи всички нас. Благодаря ти, DARA!

Направи ни безкрайно щастливи!“, обяви днес в социалните мрежи кметът на Аврен Емануил Манолов. Село Близнаци е до морето, край устието на река Камчия.

Дара наистина е с най-обикновени корени. Израснала е във варненския квартал „Младост“, родителите ѝ са работници. Като малка е посещавала безплатни или евтини уроци по танци и театър из читалищата. „Ако не бяха с ниска такса, нямаше да може да си го позволим“, каза тя вчера пред БНТ.