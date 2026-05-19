Тристранката обсъжда законодателните промени срещу високите цени

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе днес заседание, на което ще бъдат обсъдени проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги.

Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание.

След среща, свикана от премиера Румен Радев миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите.