Ердоган призова Иран да се въздържа от грешни стъпки

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова Иран да се въздържа от грешни и провокативни стъпки, които биха хвърлили сянка върху 1000-годишното добросъседство между двете страни. Ердоган каза това днес в изявление след правителствено заседание, излъчвано на живо в профилите му в социалните мрежи, след като системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО свалиха ракета, навлязла във въздушното пространство на Турция.

Министерството на националната отбрана на Турция съобщи по-рано днес, че изстреляна от Иран балистична ракета е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

"Въпреки искрените ни предупреждения, продължават да се правят крайно грешни и провокативни стъпки, които поставят на изпитание приятелството на Турция. Не трябва да се влиза в ситуация, която би отворила дълбоки рани в сърцето и умовете на народа ни и би хвърлила сянка върху 1000-годишното ни добросъседство и приятелство. И мястото, и поведението на Турция са ясни – налице са неимоверните усилия, които полагаме за предотвратяването на разрастването на огъня и проливането на още кръв", заяви Ердоган.

Той призова Иран да не бъде настоятелен "в допускането на грешки и проявяването на упорство" и подчерта, че Турция следи събитията заедно със своите партньори от НАТО, както и с останалите си съюзници.

Ердоган увери, че от 28 февруари насам (когато започнаха ударите на Израел и на САЩ по цели в Иран – бел. ред.) турското правителство наблюдава внимателно ситуацията с всички свои структури, като всички институции са мобилизирани и Турция е готова да вземе допълнителни мерки при необходимост.

„Целта ни е най-напред да държим страната ни далеч от този огън. Сигурността на Турция и спокойствието на 86-те милиона жители на страната ни са най-важното за нас в този период. Не искаме да пострада нито един наш сънародник. Въпреки онези, които наливат масло в огъня, за да тласнат региона ни към нестабилност, ние носим вода и полагаме искрени усилия, за да овладеем огъня преди да се е разраснал още повече и дори, ако може, да го изгасим“, заяви Ердоган.

Той подчерта, че и при конфликта в Иран Турция е на страната на правото, мира, стабилността и търсенето на решение чрез диалог.

„Разговарях с 16 лидери в търсене на решение за конфликта преди да се е разраснал. По същия начин външният ни министър (Хакан Фидан) проведе над 50 телефонни разговора. Министърът на отбраната, началникът на Генералния щаб, директорът на разузнаването (МИТ), както и останалите ни колеги са в непрекъснат контакт със съответните институции“, заяви Ердоган.

Турският президент увери, че държавата не оставя нищо на случайността, както и че се полагат усилия последствията от кризата да бъдат минимални. Той подчерта, че засега ситуацията на турската борса и лирата остават стабилни, съобщава БТА.

Ердоган подчерта, че енергийният сектор в Турция също е под контрол и допълни, че ситуацията на трите гранични пункта на страната с Иран е спокойна.

Той отговори и на критиките на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) за действията на правителството в настоящата ситуация. Според него опозицията няма визия за външната политика и ѝ липсва опит в управлението на кризи и в дипломацията, както и е предубедена към Близкия изток.