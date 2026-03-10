Новият аятолах притежава луксозни апартаменти до израелското посолство в Лондон

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е закупил два луксозни апартамента на цена от 35 милиона паунда на метри от израелското посолство в Лондон. Имотите са закупени от иранския брокер Али Ансари, който през октомври миналата година беше санкциониран от британското правителство заради финансиране на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC).

Правителството е определило Ансари като "корумпиран“ и е предприело стъпки за замразяване на активите му и забрана за пътуване до Обединеното кралство. Британските разузнавателни служби са наясно със съществуването на имотите.

Твърди се, че брокерът е купил апартаментите между 2014 и 2016 г. от името на Моджтаба Хаменей, син на Али Хаменей, убития аятолах. 56-годишният Моджтаба Хаменей беше избран за върховен лидер на Иран на мястото на баща си в неделя.

Един апартамент е закупен през март 2014 г. за 16,75 милиона паунда, а вторият през ноември 2016 г. за 19 милиона паунда. Настоящата стойност на двата апартамента, които разполагат с отделни помещения за персонала, се оценява на по-близо 50 милиона паунда.

Луксозните апартаменти, разположени на един от най-желаните адреси в Лондон, са в съседство с израелското посолство в градините Кенсингтън Палас, които сами по себе си са близо до двореца Кенсингтън, обяснява The Telegraph.

Израел отказаха да коментират потенциалния риск за сградите, които са под постоянна заплаха от атака. Предполага се, че те са едни от най-застрашените сгради в цяла Великобритания.

Bloomberg твърди, че разполага с доказателства за връзки между брокера Ансари, новия върховен лидер на Иран, и фиктивни компании, използвани за закупуване на други имоти в Лондон, в цяла Европа и Персийския залив. Имотната империя включва къща, закупена за 33,7 милиона паунда в Лондон през 2014 г. на Bishops Avenue, така наречената Billionaires’ Row в края на Hampstead Heath. Новият лидер също така е закупил редица изоставени имоти на пътя.

Bloomberg твърди, че Ансари е бил "жизненоважен за сделките“, сключени от името на Моджтаба Хаменей.

Описани от един луксозен агент за недвижими имоти като "един от най-ексклузивните адреси в света“, апартаментите, закупени от иранеца в Palace Green, се намират на по-малко от 50 метра от израелското посолство. Девететажната сграда се извисява над задната част на посолството.

Когато Ансари беше санкциониран през октомври миналата година, Хамиш Фалконър, министърът за Близкия изток, каза: "Днес обявяваме санкции срещу корумпирания ирански банкер и бизнесмен Али Алиакбар Ансари за ролята му във финансовата подкрепа на дейностите на Корпуса на ислямската революция".

57-годишният Ансари, който според правителството притежава паспорти, издадени от Иран, Кипър и Сейнт Китс и Невис, в Карибите, е натрупал състоянието си, като е основал Bank Ayandeh в Иран през 2013 г., годината преди да купи първия си апартамент в Кенсингтън. Банката беше затворена миналата година, след като иранската централна банка отне оперативния ѝ лиценз, след като тя натрупа огромни загуби на фона на твърдения за широко разпространена корупция.