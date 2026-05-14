Падението на Андрий Ермак: Дясната ръка на Зеленски е зад решетките, няма пари за гаранция

Висшият антикорупционен съд в Киев остави в ареста бившия ръководител на кабинета на украинския президент Андрий Ермак, съобщават от Meduza.

Съдът остави на Ермак възможността да бъде освободен под гаранция в размер на 140 милиона гривни (3,2 милиона долара). Той обаче заяви, че не разполага с такива пари и ще остане зад решетките.

По думите му, адвокатът му ще обсъди въпроса с приятели и познати.

"Нямам толкова пари за гаранция. В момента адвокатът ми ще работи с приятели и познати. Отричам всякакви обвинения. Нямам какво да крия и ще подам жалба", каза Ермак пред журналисти.

Адвокатът на Ермак заяви, че позицията на прокурора се основава на предположения.

Падението на Андрий Ермак

Бившата дясна ръка на украинския президент слезе от властта директно в съдебната зала, след като бе замесен в голямо дело за корупция.

Разследващите твърдят, че над 460 милиона рупии, или 8,9 милиона долара, са били изпрани между 2021 и 2025 г. чрез изграждането на елитен вилeн комплекс в село Козин - богат анклав южно от столицата.

Според прокуратурата, средствата за разкошния строителен проект са генерирани чрез многомилионна корупционна схема, съсредоточена около държавния ядрен монопол "Енергоатом". Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) твърди, че високопоставени служители са събирали 10-15% подкупи от изпълнителите на "Енергоатом" в замяна на запазване на статута им на доставчици и за това, че не блокират техните продукти и услуги.

Една от четирите къщи, финансирани чрез корупционната схема, е била предназначена за самия Ермак. На 11 май той е обвинен в пране на пари, свързано със строителството.

Ако бъде осъден, Ермак може да получи до 12 години затвор. Още шест души са обвинени по същото дело.

Прокурор Валентина Хребенюк заяви, че Ермак е бил идентифициран в някои чатове с кодовите имена "R2", "A.B." и "LL". Тя добави, че електронна таблица в Excel, намерена в телефона на архитект, изброява срещи, свързани със строителството. До "R2" разследващите открили инициалите "А.Б.", които според тях се отнасят до "Андрий Борисович" - името и презимето на Ермак.

Ермак и неговият адвокат Игор Фомин отрекоха да са извършили нарушение, наричайки обвиненията "неоснователни" и "95% предположения". Те заявиха, че антикорупционните агенции са били подложени на "обществен натиск" да повдигнат обвинения срещу Ермак.

"Чухме много различни имена и прякори от уважаваните представители на прокуратурата", каза Ермак. "Искам да кажа, че имам само едно име - Андрий Ермак", добави той, твърдейки, че споменатите кодови имена не са свързани с него.

Олексий Харан, професор по политология в Киевско-Могилянската академия и научен съветник във Фондация "Демократични инициативи", казва, че обвиненията срещу Ермак не са изненада, тъй като подобен сценарий е бил широко обсъждан през последните месеци.

"Националното бюро за борба с корупцията и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) си вършеха работата и събираха доказателства, така че това развитие изглежда е естествен резултат", заяви Харан пред Kyiv Independent. "Поразителното не е самата корупция - поне подозирахме, че съществува на върха - а цинизмът."

Падението на Ермак започна през юли с атаката срещу антикорупционните институции, разследващи кражби във висши кабинети. Ходът предизвика масови протести и по-късно беше отменен под натиск от улиците и призиви от Брюксел. Докладите предполагат, че Ермак е организирал тези усилия.

"Това е лъжа", заяви той пред журналисти в съда.

Въпреки че е смятан за едина от най-влиятелни фигури, Ермак беше сам в съда. Нито един съюзник не се изправи да го защити.

През годините докладите твърдяха, че Ермак е упражнявал влияние във всички клонове на управлението и е играл ключова роля при важни назначения. Законодатели, които говориха пред Kyiv Independent, го описаха като "страшило", казвайки, че напускането му е "улеснило дишането".

На втория ден от изслушването, противоречивата активистка Ирма Крат дойде като единствен поддръжник на Ермак, носейки икона с изображение на Исус. Той тихо я взе и я постави до себе си.

Прокуратурата представи Ермак като човек, който се интересува от свръхестественото

Прокурорът Хребенюк твърди, че Ермак е кореспондирала с лице за контакт на име Офис на Вероника Фън Шуй" относно назначенията в правителството, като е изпращала датите на раждане на кандидатите си.

Журналистите я идентифицираха като Вероника Аникиевич, 51-годишна астроложка от Киев.

Според SAPO, поне от 2020 г. насам Йермак се е консултирала с "Вероника Фън Шуй" относно назначения, включително тези на заместник-началника на кабинета на президента Олег Татаров, министъра на здравеопазването Виктор Ляшко и бившия главен прокурор Ирина Венедиктова, сега посланик в Лихтенщайн и Швейцария.

В края на 2025 г., по време на претърсване в колата на шофьора на Ермак, Вячеслав Абрамов, разследващите откриха три документа, озаглавени "Максимална програма на СБУ Украйна". Според прокурора, документите очертават планираните назначения в Службата за сигурност на Украйна (СБУ), някои от които все още са на поста си.

Ермак отрече обвиненията.

"Никога не съм носил корона. Ако съм се обаждал на някого или съм говорил с него, винаги съм го правил директно. Винаги съм се занимавал с въпроси от държавен интерес, а не с частни проблеми. Ако някой се представя за мен, незабавно го докладвайте на органите на реда", каза Ермак. "Познавам няколко Вероники. Имам много познати. Определено не съм общувал с врачки и никога не съм имал вуду кукли."

Докато скандалът продължава да се разгръща, президентът Володимир Зеленски мълчи както по обвиненията срещу Ермак, така и по самото разследване

Първоначално се появиха сведения, че и името на Зеленски изплува в документите по разследването. Това по-късно беше отречено от кабинета на президента.

"Президентът на Украйна не се е явявал и не се явява в рамките на това предварително разследване. Други версии на разследването относно собствеността на определени активи се проверяват в рамките на предварителното разследване. То продължава“, каза Кривонос, цитиран от Kyiv independent.

Дмитро Литвин, съветник на президента, заяви пред журналисти, че "езотеризъм, нумерология, фън шуй не се практикуват в кабинета на президента".

Въпреки че гадателите и екстрасенсите бяха най-забавните части от съдебните заседания за присъстващите в съда, най-важната беше превантивната мярка, която щеше да бъде определена за мъж, някога втори по важност след самия президент.

Прокурорът каза, че Ермак притежава четири дипломатически паспорта, включително един, който остава валиден до 2030 г. Прокурорът Хребенюк твърди, че има риск той да избяга, да манипулира доказателства или да повлияе на свидетели.

"Оставам в Украйна и ще продължа да работя като адвокат. Планирам да посещавам войници на фронта", каза Ермак в своя защита.

Въпреки по-ранните твърдения, че е планирал да "отиде на фронта" след уволнението си, Ермак никога не се е присъединил към армията. Вместо това той ръководеше комитет, който е създал към Украинската национална адвокатска колегия, фокусиран върху "защита на жертвите на руската агресия". Критиците бързо посочиха, че адвокатската асоциация се ръководи от Лидия Изовитова, определена като бивш сътрудник на прокремълския бизнесмен Виктор Медведчук.

По време на съдебните заседания Ермак последователно се представяше като човек, помагащ на въоръжените сили на Украйна.

Публикациите на Ермак в социалните медии често включват срещи с военни части, както и помощ, предоставяна на войници, включително правна подкрепа. През април той обяви създаването на неправителствена организация "Справедливост за Украйна".

"Това, което (Ермак) прави, е доста очевидна кампания. Той не е глупав човек", каза депутат от партията "Слуга на народа" на президента Зеленски пред Kyiv Independent преди време. "Това е план за завръщане, с поне частично рехабилитиране на имиджа му. За мен важни не са само самите обвинения. Има много случаи, в които антикорупционните агенции обявяваха обвинения, а след това всичко се проваляше. Ако това се случи тук, той ще излезе политически реабилитиран."