Пиян шофьор на български тир изгуби контрол в тунел в Гърция, блъсна се

След като се е врязал в предпазните съоръжения, той е опитал да избяга

14.05.2026 | 10:45 ч. Обновена: 14.05.2026 | 10:46 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Сериозен пътен инцидент е станал малко преди полунощ в сряда срещу четвъртък на магистрала Егнатия Одос, в участъка от Игуменица към Янина. Български шофьор на тежкотоварен камион е загубил контрол над превозното средство в тунела Псака в Теспротия и се е врязал в предпазните съоръжения, предаде кореспондентът на „24 часа“.

По информация на гръцките власти ударът е бил изключително силен, като камионът е разрушил плочи и части от тротоара по протежение на около 50 метра, преди да спре окончателно вътре в тунела. Щетите по инфраструктурата са значителни.

На мястото незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. При извършената проверка с дрегер е установено, че шофьорът е бил с 1,15 промила алкохол в кръвта. Според местни медии той е отказал да се качи в линейката, изпратена на магистралата, за да бъде откаран в болница.

Съобщава се още, че дори след пристигането на служителите на пътната полиция водачът е направил опит да избяга с повредения и неподвижен камион. В крайна сметка той е бил арестуван от властите.

Заради тежката катастрофа в района се е образувала дълга колона от автомобили, а движението по магистралата е било сериозно затруднено до разчистването на участъка.

