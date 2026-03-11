Иран е арестувал десетки души по обвинения в шпионаж

Иран е извършил десетки арести, включително най-малко един чужденец, по обвинения в шпионаж в полза на "враговете" на страната, съобщи министерството на разузнаването на фона на продължаващата война със САЩ и Израел, предаде Ройтерс.

САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, при които загинаха върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей и други военни и политически лидери. По време на продължаващия конфликт Иран започна ответни удари срещу страните от Персийския залив, които са съюзници на САЩ и домакини на американски военни бази.

Без да посочва националността на арестувания, министерството на разузнаването заяви, че чужденецът "е извършвал шпионаж за сметка на САЩ и Израел и е действал като представител на две страни от Персийския залив", според държавните медии.

През последните години Революционната гвардия на Иран е арестувала десетки лица с двойно гражданство и чужденци, предимно по обвинения в шпионаж и нарушения на сигурността. Правозащитни групи обвиняват Ислямската република, че се опитва да изтръгне отстъпки от други страни чрез арести по обвинения в нарушения на сигурността, които може да са изфабрикувани. Техеран твърди, че не извършва арести по политически причини.

Министерството също така заяви, че "30 шпиони, вътрешни наемници и оперативни агенти на Израел и САЩ" са били арестувани през последните няколко дни. Отделно от това шефът на иранската полиция Ахмадреза Радан заяви пред държавната телевизия, че досега са били задържани около 81 души за "споделяне на вътрешна иранска информация с враждебни медии и врагове". Той не съобщи подробности.

(БТА)