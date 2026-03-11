IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кораб за насипни товари е ударен от снаряд близо до Дубай

Два дрона са свалени до летището на Дубай, ранени са четирима души

11.03.2026 | 17:07 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Кораб за насипни товари бе ударен от неидентифициран снаряд на около 50 морски мили северозападно от Дубай, предаде Ройтерс, като се позова на Британската организация за търговско мореплаване.

Според британската правителствена организация екипажът на кораба е в безопасност и властите разследват случая.

Дубайската правителствена пресслужба междувременно обяви, че два дрона са били свалени в близост до летището на Дубай, при което са били ранени четирима души. Въздушният трафик функционира нормално, добави пресслужбата.

По-рано днес Британската организация за търговско мореплаване съобщи и за друг кораб, ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, в резултат на което на борда на плавателния съд е избухнал пожар, а екипажът му го е напуснал.

Вследствие на конфликта в Близкия изток Ормузкият проток, през който преминава около 20% от световната търговия с петрол и газ, бе затворен, което предизвика шок на енергийните пазари, отбелязва Ройтерс.
(БТА)

