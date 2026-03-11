IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 123

Китай въозбнови пътническите влакове до Северна Корея

Влаковете ще се движат между Пекин и Пхенян четири пъти седмично

11.03.2026 | 19:07 ч. 0
Pixabay

Pixabay

Китай обяви, че ще възобнови пътническите влакове до Северна Корея, след като обслужването им беше спряно по време на COVID, съобщава АР.

Влаковете ще се движат между Пекин и Пхенян четири пъти седмично, считано от четвъртък. Ежедневните влакови услуги ще бъдат възобновени и от граничния град Дандун в Китай до Пхенян, обявиха железопътните власти на Китай.

Възобновяването на услугата "ще насърчи допълнително междуличностния обмен, икономическото и търговското сътрудничество и културния обмен между Китай и Северна Корея“, се казва в съобщението.

Туризмът от Китай към Северна Корея е в застой след пандемията. Северна Корея забрани всички чуждестранни туристи по време на COVID, но бавно облекчи тези ограничения, отваряйки страната отново за туризъм за първи път през 2024 г.

Те обаче разрешиха влизане само на руски туристи, въпреки че китайските туристически групи съставляваха 90% от всички посетители преди забраната, ход, който изненада наблюдателите, тъй като Китай е най-големият търговски партньор и основен съюзник на страната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

влак Китай Севертна Корея туристи COVID
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem