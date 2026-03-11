Китай въозбнови пътническите влакове до Северна Корея

Китай обяви, че ще възобнови пътническите влакове до Северна Корея, след като обслужването им беше спряно по време на COVID, съобщава АР.

Влаковете ще се движат между Пекин и Пхенян четири пъти седмично, считано от четвъртък. Ежедневните влакови услуги ще бъдат възобновени и от граничния град Дандун в Китай до Пхенян, обявиха железопътните власти на Китай.

Възобновяването на услугата "ще насърчи допълнително междуличностния обмен, икономическото и търговското сътрудничество и културния обмен между Китай и Северна Корея“, се казва в съобщението.

Туризмът от Китай към Северна Корея е в застой след пандемията. Северна Корея забрани всички чуждестранни туристи по време на COVID, но бавно облекчи тези ограничения, отваряйки страната отново за туризъм за първи път през 2024 г.

Те обаче разрешиха влизане само на руски туристи, въпреки че китайските туристически групи съставляваха 90% от всички посетители преди забраната, ход, който изненада наблюдателите, тъй като Китай е най-големият търговски партньор и основен съюзник на страната.