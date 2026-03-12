Новият върховен лидер на Иран е в кома с тежки рани и с изгубен крак?

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е "в кома и е загубил крак", след като е бил сериозно ранен при въздушни удари, се твърди в нов доклад относно здравословното му състояние.

56-годишният син на Али Хаменей е в интензивно отделение в университетската болница "Сина“ в историческия квартал на града, заобиколен от служители по сигурността, според източник в Техеран. Част от болницата е отцепена, за да се пази върховният лидер на Иран.

Не е ясно дали Моджтаба е бил ранен при същите въздушни удари, при които на 28 февруари загина 86-годишният му баща, аятолах Али Хаменей.

Иранските държавни медии обявиха днес, че първото послание на Моджтаба след назначаването му ще бъде публикувано скоро, без да се уточнява дали ще бъде записано съобщение или писмено изявление.

"Първото послание на аятолах Сейед Моджтаба Хосейни Хаменей, върховният лидер на ислямската революция, ще бъде публикувано скоро", се казва в съобщение, публикувано в официалния Telegram канал на Хаменей.

Посланието ще бъде насочено към "мъченическия лидер на революцията (Али Хаменей), ролята и задълженията на народа, въоръжените сили, изпълнителните органи, фронта на съпротивата, както и към страните от региона и справянето с враговете".

Източник, който не желае да бъде назован от страх за живота си, каза, че новият върховен лидер е под грижите на Мохамад Реза Зафарджани, министър на здравеопазването, лечението и медицинското образование на Иран и един от водещите травматологични хирурзи в страната.

Страницата на д-р Зафарджани в Уикипедия на персийски език описва осемгодишния му опит в ирано-иракската война през 80-те години на миналия век. Най-довереният лекар на режима също е бил ранен от химическо оръжие по време на войната.

Съобщава се също, че раненият върховен лидер е бил посетен от настоящия ирански президент Масуд Пезешкиан преди два дни. Смята се, че президентът е напълно информиран за състоянието на Хаменей.

Истина или спекулации?

Източникът е казал пред The Sun чрез тайни съобщения, изпратени до дисидент в изгнание, базиран в Лондон: "Единият му крак е отрязан. Черният му дроб или стомахът му също са спукани. Очевидно е и в кома".

Въпреки че новият върховен лидер не е виждан от седмици, Иран се управлява от регионални командири на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, за които се смята, че са получили заповед да продължат да се бият за неопределено време - дори без лидер.

Невъзможно е да се потвърди състоянието на новия върховен лидер на Иран поради настоящото прекъсване на интернет връзката на режима, но иранската държавна телевизия нарече Моджтаба "Джаанбаз на Рамадан“, което означава "ранен военен ветеран“.

Призрачен аятолах

Мнозина смятат, че режимът се управлява от "призрачен аятолах“, тъй като Иран продължава да нанася удари по съседните държави от Персийския залив и да покачва цените на петрола и газа.

Това се случва, след като друг източник, бивш партньор в проучването на Моджтаба, разкри, че новият върховен лидер е "обсебен от края на дните“ и е "по-опасен“ от баща си.

Според съобщенията Моджтаба Хаменей не се страхува да "убива хиляди и ще се опита да контролира региона“, ако избухне война, разкри служителят в изгнание Джабер Раджаби.

Докато е учил с Моджтаба в Кумската семинария - най-високо ценения център за ислямски изследвания в Иран - Раджаби го описва като "вярващ, че самият той ще има специална роля в ускоряването на човечеството по този път“.

Раджаби добави, че Хаменей е пренебрежителен към човешкия живот, аргументирайки думите си: "Ако може да убие 13 000 от собствения си народ, тогава няма проблем да убие 100 000 в Тел Авив, защото ако не те е грижа за живота на собствения ти народ, защо би те е грижа за живота на другите в Тел Авив?“

Спекулациите за здравословното състояние на новия лидер се засилват от факта, че не е виждан или сниман публично откакто пое поста от баща си в неделя. Версията, че той е ранен, циркулира от първия ден на войната в Иран.

Предполага се, че по време на бомбардировките, новият лидер е бил е резиденцията на баща си.

"Той също е бил там и е ранен при тази бомбардировка“, каза Алиреза Саларян, посланикът на Иран в Кипър, пред The ​​Guardian.

"Чух, че е бил ранен в краката, ръката и рамото... Мисля, че е в болницата", добавя той.

Нараняванията на Моджтаба са причината за мистериозното му отсъствие от обществеността, каза посланикът, добавяйки, че той също така иска да избегне погледа на Израел и САЩ.

"Не мисля, че се чувства комфортно [в каквото и да е състояние] да изнесе реч", споделя Саларян.

Някои източници твърдят, че Моджтаба, който не е присъствал на собствения си митинг за наследяване, няма представа, че войната дори се води, нито че съпругата и синът му са били убити.

"Отмъстителният“ твърдолинеен духовник беше нарочен за убийство от Израел, след като Израел се закле да "елиминира“ който и да е наследник на убития аятолах, след като уби него, съпругата на Моджтаба, Захра Хадад-Адел, и един от синовете му при удари срещу Техеран в първия ден от войната.

Доналд Тръмп също засили заплахите си срещу върховния лидер, твърдейки, че няма да може "да живее в мир“ и предупреди Иран да се готви за "смърт, огън и ярост“.

Моджтаба никога не е произнасял публична реч, откакто наследи баща си, и сега има спекулации, че дори вече е мъртъв.