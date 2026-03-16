Как Ирак е новата фронтова линия на войната в Иран?

Иран се стреми да разпали конфликта в Ирак и да го въвлече във все по-разширяващ се конфликт в Близкия изток. След въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, в Ирак имаше множество атаки от страна на Иран и подкрепяни от Иран милиции. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио разговаря с иракския премиер Мохамед Шиа ал-Судани на 9 март и „осъди терористичните атаки от Иран и свързани с Иран терористични милиции в Ирак, включително в Иракския Кюрдистан“.

След призива атаките се увеличиха. Кюрдската медия „Рудав“ изчислява, че е имало над 270 атаки с дронове и ракети срещу автономния Кюрдистан в Северен Ирак. Тези атаки са били насочени към американските сили, както и към други членове на коалицията срещу ИДИЛ. Освен това, те са били насочени към бази на кюрдски ирански опозиционни групи. Италия заяви на 12 март, че смята, че атаката срещу нейните сили в Ирак е била умишлена, пише за TNI Сет Францман, автор на „Войни с дронове: Пионери, машина за убиване, изкуствен интелект и битката за бъдещето“ (Bombardier 2021) и е допълнителен сътрудник във Фондацията за защита на демокрациите.

Докато подкрепяните от Иран милиции в Ирак атакуват, има и ответни мерки срещу милициите. Милициите са част от по-голяма организация, наречена Сили за народна мобилизация. PMF е основана през 2014 г. като част от опита на Ирак да набере млади мъже за борба с ИДИЛ. Повечето от редиците на PMF идват от шиитската общност в Ирак.

PMF не е единна организация, а е съставена от десетки бригади от различни групировки, като Катаиб Хизбула, Асаиб Ал ал-Хак, Организацията Бадр и Катаиб Саид ал-Шухада. От 28 февруари насам са извършени множество въздушни удари по лагери и бази на тези милиции. Няколко десетки членове на PMF са били убити. Министерството на отбраната на Ирак заяви на 13 март, че дронове камикадзе са били насочени към едно звено на PMF. В социалните медии се твърди, че това може да е разполагане на новия произведен в САЩ дрон LUCAS.

През годините Иран внимателно се стремеше да позиционира Ирак като потенциална фронтова линия,

като овластява милициите и ги използва за удари по противниците на Иран. Например, Катаиб Хизбула беше обвинена за нападението срещу Йордания през януари 2024 г., при което бяха убити трима американски военнослужещи.

През 2020 г., след многобройни атаки срещу американските сили в Ирак от страна на милициите, Съединените щати убиха командира на силите „Кудс“ на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция Касем Солеймани при удар с дрон в Багдад. Абу Махди ал-Мухандис, ръководителят на Катаиб Хизбула, също беше убит при удара, което илюстрира тясната връзка между иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция и иракските милиции.

Докато Иран е използвал милициите в Ирак в миналото за извършване на атаки с дронове и ракети, обемът на атаките от 28 февруари насам се е увеличил драстично. Със стотици атаки за около дванадесет дни боеве е ясно, че Иран се стреми да разпространи войната в Ирак и да превърне страната във фронтова линия. Това не е противопоставяне на редица сили една срещу друга, тъй като страната се дестабилизира. Милициите са се насочили към автономния регион Кюрдистан. Ербил, в региона Кюрдистан, е дом на голямо ново американско консулство.

Свързани статии Войната в Иран слага край на евтините самолетни билети?

Освен това, американските сили са се преразположили от останалата част на Ирак в региона Кюрдистан през последната година. Регионът сега е ключов елемент за американските сили в Сирия. Освен това регионът изнася петрол през Турция. Турция е член на НАТО и следователно регионът на Кюрдистан в Ирак по същество се намира на кръстопът на стратегически сили в региона, между Ирак, Иран, Турция и Сирия.

С продължаващата война в Иран, изглежда, че Техеран се надява да неутрализира опозиционните групи и американските сили в региона на Кюрдистан. Ако не може да ги неутрализира, се надява поне да принуди американското военно внимание към Ирак, а не към Иран. Никоя държава не е поела отговорност за въздушните удари срещу милициите. Ясно е обаче, че тези подкрепяни от Иран групи обвиняват Съединените щати и Израел. Повечето от тези милиции вече действат под санкции на САЩ.

Единствената голяма милиция на PMF, която не е санкционирана, е организацията Бадр. Подкрепяните от Иран милиции често създават нови фронтови групи, за да увековечат войната си в Ирак. Една от тях се нарича Saraya Awliya al-Dam. Друга група, обединяваща операциите на Иран в Ирак, е Ислямската съпротива в Ирак. Трудността при противопоставянето на тези групи е тяхното зашеметяващо и постоянно променящо се разнообразие.

Въздушните удари, насочени срещу милициите, са насочени към някои ключови възли от мрежата на милициите. Въздушни удари са засегнали равнините на Ниневия, близо до Мосул и Кюрдистан.

Ирак е изправен и пред други проблеми на фронтовата линия. Петролните танкери са атакувани от Иран или подкрепяни от Иран групировки край бреговете на Ирак, близо до Кувейт. Затварянето на Ормузкия проток означава, че Ирак не може да изнася през Персийския залив, което води до икономически главоболия за Багдад. Може да се търсят алтернативни маршрути, но тръбопроводите през Кюрдистан имат ограничен капацитет. Икономическите предизвикателства биха могли да доведат до други проблеми в търговията, като паника заради евентуален недостиг на храна и други проблеми.

Работата на Иран за превръщането на Ирак във фронтова зона е многодесетгодишна. Членове на милициите като Абу Махди ал-Мухандис оставиха десетилетна следа от терор, която датира от заговори в Кувейт през 80-те години на миналия век за атакуване на западни цели. След 2003 г. Иран се стреми да превърне Ирак в един вид „близка чужбина“, правейки държавата му зависима и издълбавайки я от милициите. Сега плодовете на тази работа са нараснали и Багдад жъне това, което Техеран е посял.