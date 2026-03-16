Проливът Ормуз: Защо Иран има стратегическо предимство пред САЩ

Вобикновен ден 20% от световните доставки на петрол преминават през Ормузкия проток, тесен воден път срещу южното крайбрежие на Иран. През последната седмица обаче трафикът на танкери през пролива рязко спадна в отговор на иранските заплахи да атакува всички кораби, опитващи се да преминат, което повиши цената на петрола и предизвика тревога в световната икономика.

Служители на администрацията на Тръмп изглеждат изненадани от хаоса на световните петролни пазари. Според CNN, те са заявили на законодателите в класифицирани брифинги, че не са се подготвили за възможността Иран да се опита да затвори пролива в отговор на удари. След като първоначално обсъди идеята ВМС на САЩ да ескортират танкери през пролива, президентът Доналд Тръмп сега заяви, че танкерите трябва да влизат в пролива сами, защото по-голямата част от иранския флот се намира „на дъното на океана“.

И все пак, дори след като голяма част от военноморските сили на Ислямска република Иран са потопени, опасността от отделния военноморски корпус на Корпуса на гвардейците на ислямската революция изглежда вероятно да продължи. Тази сила отдавна планира да застраши трафика в пролива чрез комбинация от мини, ракети, дронове, така наречените малки подводници, безпилотни надводни плавателни съдове и въоръжени скоростни лодки. Поотделно тези средства вече възпират повечето корабоплаватели да влизат в Персийския залив и обясняват защо американският военноморски флот отказва да осигури ескорт на танкери. Но ако бъдат свързани по взаимно подкрепящи се, синергични начини, тези възможности биха могли да създадат иранска преграда в пролива, която би била отнемаща време, скъпа и трудна за разрушаване от Съединените щати, пише Foreign Affairs.

Това е особено вярно, ако Иран е в състояние да постави значителни минни полета. Разминирането винаги е бавно и трудно; правенето му по време на пълномащабна война, докато е изправен пред заплахи от наземни противокорабни крилати ракети, дронове и други ирански военноморски средства, би било изключително опасно. Дали Иран може и ще проведе подобен вид кампания зависи от това кои цели по южното крайбрежие на Иран Съединените щати вече са унищожили, както и от това колко обширно Иран е планирал тази евентуалност преди началото на войната. Но иранска кампания срещу трафика на танкери в Персийския залив би изправила Съединените щати пред трудни избори и би могла да подбуди към по-нататъшна ескалация.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция е прекарал десетилетия в разработване на военни способности, насочени към трафика в пролива. Те никога не са били напълно разгърнати, защото затварянето на пролива би попречило на собствената способност на Иран да изнася петрол и би предизвикало глобална икономическа реакция. Но Иран е развил тези способности като инструмент за оказване на влияние срещу по-конвенционално мощни държави, като Съединените щати и Израел, в случай на сериозна криза или война. Сега Иран е изправен точно пред такава заплаха.

Преди войната някои оценки сочеха, че Иран е натрупал арсенал от приблизително 5000 морски мини. Някои от тях вероятно са груби контактни мини от типа, използван от Иран във войните за танкери в края на 80-те години на миналия век, когато Иран и Ирак са атакували взаимно корабите си. Но други вероятно са мини, влияещи върху морското дъно, които могат да бъдат по-трудни за откриване. Те детонират в отговор на акустични, магнитни или натискни влияния и имат устройство за синхронизация и корабен брояч, което позволява по-голям контрол върху детонацията им. Преди войната Иран е разполагал и с множество средства за доставяне на мини, включително малки подводници и стотици други малки кораби, разположени по южното му крайбрежие.

Не е ясно колко от иранските мини и превозни средства за доставка на мини са оцелели след войната. Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, заяви на 10 март, че американските военни „продължават и днес да преследват и атакуват кораби за полагане на мини и складове за мини“. Възможно е тогава иранската минна война да не представлява голяма заплаха. Но е възможно и Иран да е разпръснал активите си преди войната, така че някои от тях да са оцелели след американската кампания. По-специално, Иран може вече да е разпределил мини на малки кораби и подводници на много различни места по крайбрежието. Той е прекарал години в изграждането на значителна мрежа от тунели и пещери, способни да скрият и защитят тези лодки до момента, в който влязат във водата.

Въпреки постоянното наблюдение от страна на САЩ, е възможно някои от тези плавателни съдове да достигнат пролива, предвид скоростта, малкия им размер и големия им брой. Дори всеки кораб да е поставил само две до четири мини, Иран разполага със стотици такива платформи; не е трудно да си представим, че Иран би могъл тихо да постави стотици мини в рамките на няколко дни или седмици.

В исторически план, дори относително малък брой мини са имали прекомерни последици.

Например, през 1972 г. Съединените щати спряха целия трафик в и извън пристанището Хайфонг в Северен Виетнам, когато пуснаха само 36 мини. През 1991 г. иракчаните успяха да обезкуражат американското десантно нашествие, като поставиха само 1000 мини край бреговете на Кувейт - две от които по-късно удариха, но не потопиха американски военни кораби. А през 1950 г. севернокорейците забавиха десанта на САЩ във Вонсан, като поставиха само 3000 мини на площ от 50 квадратни мили.

Тези епизоди показват, че дори сравнително скромна иранска кампания за полагане на мини би могла да попречи на танкерите да влязат в пролива, както иранските заплахи с ракети и дронове вече изглеждаха да се случи през последната седмица. Мините е малко вероятно действително да потопят танкери, които са плаващи и разделени на отсеци. И все пак заплахите за екипажите са реални и вече изглежда играят основна роля в възпрепятстването на движението в пролива - дори без поставянето на мини. Иран също пое отговорност за атака срещу танкер в иракски води, при която изглежда е използван безпилотен надводен плавателен съд - по същество дрон, който както украинците, така и хусите са използвали за успешно потапяне на кораби. Това илюстрира степента, до която Иран се е подготвил за настоящия момент.

Тръмп твърди, че Съединените щати имат „най-голямата способност за разминиране“. Но американският флот никога не е давал приоритет на разминирането. Едва миналата есен Съединените щати изтеглиха последния си специализиран кораб за противоминно противодействие от Персийския залив. В американския инвентар са останали само четири такива кораба – и те са разположени в Япония. Новата американска концепция за разминиране разчита на крайбрежния боен кораб, работещ в комбинация с хеликоптери и безпилотни подводни апарати. Но тази концепция никога не е била тествана в бойни действия.

В исторически план разминирането е било бавно и е почти невъзможно да се направи под обстрел. На Съединените щати и техните съюзници им отне 51 дни, за да разчистят 907 мини край бреговете на Кувейт през 1991 г. - и това беше след края на войната в Персийския залив и с предимството на картите на минните полета, предоставени от победените иракчани. Ако Иран минира пролива и по-голямата война продължи, Съединените щати ще се изправят пред трудно решение дали да изпратят скъпи военни кораби и хеликоптери близо до бреговете на Иран, за да разчистят мините. Съединените щати и Израел са намалили иранските възможности, но е напълно възможно те все още да могат да заплашват американските платформи за разминиране с противокорабни крилати ракети, дронове и атаки с малки лодки. Всъщност, привеждането на тези платформи в обсег вероятно би било една от по-големите цели на Иран.

Американският флот никога не бива да се подценява, а удрянето на мобилни цели е трудно, така че успехът на Иран не е гарантиран. Но операциите в Персийския залив в продължение на дни или седмици, докато се опитват да провеждат операции по разчистване, биха дали на Иран много шансове за късмет. Най-малкото, иранските заплахи биха забавили операциите по разчистване. Това също е в полза на Иран: Иран вярва, че времето е на негова страна в тази война и че въвличането на Съединените щати в продължителна кампания ще генерира предимство за Иран.

Изправени пред непривлекателната задача да се опитат да защитят пролива насред ожесточена война, Съединените щати биха могли да се опитат да отговорят на ескалацията на Иран със собствена ескалация. Но тези избори също представляват проблеми. Например, Съединените щати биха могли да решат, че трябва да контролират иранското крайбрежие, като вкарат морски пехотинци или сили за специални операции, но навлизането на сухопътни сили би увеличило риска от жертви и затруднения. Или Съединените щати биха могли да се опитат да ескалират бомбардировките си, за да доведат до край на войната, но Съединените щати и Израел може би изчерпват целите, с които да окажат такъв натиск върху режима. Всъщност това е вероятно причината режимът сега да изглежда много по-склонен да затвори пролива от всякога.

Накратко, ако Иран ефективно минира пролива, всички възможности за отговор на САЩ са неоптимални. Следователно Съединените щати трябва да се съсредоточат агресивно върху предотвратяването на иранското миниране и намирането на отклонение от по-голямата война. Ако това не стане, Вашингтон би трябвало да очаква, че продължаващото тормозене на трафика в пролива ще бъде само един от редицата отговори, които Иран отдавна е подготвил и сега ще приложи.