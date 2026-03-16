Иран заплаши Румъния заради US самолетите на нейна територия

Иран предупреди Румъния в понеделник, че ще реагира политически и правно, ако Румъния позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран, съобщава Iran International, излъчвайки от Лондон.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че Техеран призовава страните да не се замесват във война.

"Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран", каза Багаеи на седмична пресконференция.

Той заяви, че подобен ход би бил неприемлив съгласно международното право и би довел до международна отговорност на Румъния.

"Съединените щати оказват силен натиск върху европейските страни, но остава да се види дали Европа е готова да играе конструктивна роля в международното развитие. Разрешаването на използването на румънска територия би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран. Това би било неприемливо от гледна точка на международното право, би довело до международна отговорност на Румъния и би се превърнало в черно петно ​​в историята на отношенията между Иран и Румъния. Иран ще реагира съответно, както правно, така и политически", каза Багаей.

Припомняме, че на 11 март Румъния одобри искането на Вашингтон за временно разполагане на самолети за зареждане с гориво, оборудване и войски в Румъния, в контекста на войната в Иран.

Президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство. Искането първо беше одобрено от Висшия съвет за национална отбрана и след това беше гласувано в парламента, след скандално заседание.

"Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие", увери Никушор Дан.

А днес първите три самолета цистерни KC-135 Stratotanker кацнаха в неделя в база 90 в столицата Букурещ. Самолетите ще бъдат презаредени, след което ще излетят към база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца. Оттам на практика ще започнат мисиите си за презареждане във въздуха. Това са самолети, използвани за презареждане на бойни самолети като F-15, F-22 или F-35.

Министърът на отбраната Раду Мируца потвърди новината и посочи, че през следващите дни трябва да пристигнат още самолети, а техният брой е определен в решението на парламента.

Самолетите са пристигнали със съответния придружаващ персонал от военни.