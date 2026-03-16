Германия към Тръмп: Това не е война на НАТО

Германското правителство отхвърли искането на президента на САЩ Доналд Тръмп съюзниците от НАТО да помогнат за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток, заявявайки, че алиансът няма място във войната.

"Тази война няма нищо общо с НАТО. Това не е войната на НАТО. Това е отбранителен съюз за защита на своята територия“, каза пред репортери в Берлин в понеделник Щефан Корнелиус, говорител на германския канцлер Фридрих Мерц.

В неделя Тръмп предупреди съюзниците от НАТО, че са изправени пред "много лошо бъдеще“, ако откажат да помогнат за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток, настоявайки за Европа да подкрепи американските усилия за повторно отваряне на ключовия морски коридор.

Германското правителство заяви, че няма да съдейства за тези усилия, докато войната бушува.

"Докато тази война продължава, няма да има никакво участие, дори и във вариант за запазване на Ормузкия проток отворен с военни средства“, каза Корнелиус, добавяйки, че не е запознат с официално искане от страна на правителството на САЩ към Германия да участва в подобна мисия.

"Бих искал също да ви напомня, че САЩ и Израел не са се консултирали с нас преди войната и че Вашингтон изрично заяви в началото на войната, че европейската помощ не е нито необходима, нито желана“, каза Корнелиус, цитиран от Politico.

Германският канцлер Фридрих Мерц първоначално беше много по-подкрепящ атаките на САЩ и Израел срещу Иран, отколкото много от европейските си колеги.

Докато френският президент Еманюел Макрон и други лидери на ЕС осъдиха американско-израелските удари като незаконни, Мерц пътува до Овалния кабинет и каза на Тръмп, че е "на една и съща вълна“ относно необходимостта от сваляне на режима в Техеран.

Но с напредването на войната и все по-ясно изразените икономически и стратегически последици за сигурността от нея върху най-голямата икономика на ЕС, Мерц стана много по-открито критичен към атаките на САЩ и Израел, публично изразявайки опасенията си, че Тръмп няма стратегия за излизане, за да прекрати боевете в Персийския залив.

"Позицията на Германия винаги е била, че ние по принцип сме съгласни с целта, а именно, да се постигне промяна в политическата ситуация в Иран, за да се улесни постигането на мирно решение за региона. Въпреки това – и това е втората точка, която е не по-малко важна – ние все повече се питаме за правилния път за постигане на тази цел", се казва още в позцията на Германия.