Цяла Куба остана без ток след срив на националната електрическа мрежа

Прекъсване на електрозахранването засегна целия остров Куба, съобщи държавната електрическа компания. Това е поредният масов срив на електроснабдяването, докато Съединените щати продължават петролната блокада срещу страната с цел натиск върху комунистическото правителство.

Спирането на тока е резултат от „пълно изключване на националната електропреносна мрежа“, заявиха от Националния електроенергиен съюз на Куба (UNE).

Уточнява се, че вече е започнала работа по възстановяване на електрозахранването.

Президентът Мигел Диас-Канел заяви в петък, че Куба не е получавала доставки от петрол от 3 месеца. По думите му токът се произвежда от соларни панели и природен газ, но това е крайно недостатъчно. През миналата седмица имаше още едно масово спиране, което засегна милиони. Преди два дни имаше и протести срещу спиранията на тока, като гневни граждани запалиха централата на Комунистическата партия в град Морон.