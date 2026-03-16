IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Цяла Куба остана без ток след срив на националната електрическа мрежа

Започнала работа по възстановяване на електрозахранването

16.03.2026 | 21:36 ч. Обновена: 16.03.2026 | 21:46 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Прекъсване на електрозахранването засегна целия остров Куба, съобщи държавната електрическа компания. Това е поредният масов срив на електроснабдяването, докато Съединените щати продължават петролната блокада срещу страната с цел натиск върху комунистическото правителство.

Спирането на тока е резултат от „пълно изключване на националната електропреносна мрежа“, заявиха от Националния електроенергиен съюз на Куба (UNE).

Уточнява се, че вече е започнала работа по възстановяване на електрозахранването.

Президентът Мигел Диас-Канел заяви в петък, че Куба не е получавала доставки от петрол от 3 месеца. По думите му токът се произвежда от соларни панели и природен газ, но това е крайно недостатъчно. През миналата седмица имаше още едно масово спиране, което засегна милиони. Преди два дни имаше и протести срещу спиранията на тока, като гневни граждани запалиха централата на Комунистическата партия в град Морон.

Тагове:

Куба ток срив националната електрическа мрежа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem