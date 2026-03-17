IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Гърци масово зареждат по-евтин бензин в България

Българи пътуват в Гърция за хранителни продукти

17.03.2026 | 10:58 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Гърците масово купуват по-евтин бензин в България, докато българите пътуват до южната ни съседка за гръцки хранителни продукти, предаде кореспондентът на БНР.

В репортаж от граничните пунктове с България гръцката телевизия ЕРТ показа как гърците масово пътуват до България за по-евтин бензин. Разликата в цената достига до 50 цента за литър. Някои гърци си пълнят и туби с бензин, което е забранено. Гръцките власти често проверяват за това след преминаване на границата.

"За великденските празници отново ще си пазаруваме месо от България, защото е качествено и по-евтино", споделят гърците, които често преминават границата.

Облекло, обувки и бяла техника се търсят от гърците у нас. Все по-малко се снабдяват с хранителни продукти, защото според познавачи на пазара цените на хранителните продукти в българските магазини са се изравнили с тези в Гърция.

След като гръцкото правителство въведе таван на печалбата на търговците на хранителни продукти, много българи вече пътуват до Гърция за по-евтини хранителни продукти.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция бензин цени хранителни продукти
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem