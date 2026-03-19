Крал Чарлз III все още е готов да посети САЩ, въпреки конфликта с Иран

Кралят на Великобритания Чарлз III все още има намерение да посети САЩ, въпреки нарастващото напрежение между премиерът Киър Стармър и президента Доналд Тръмп относно Иран. Посещението на монарха е планирано за следващия месец, отбелязва The Independent.

Очаква се Чарлз да бъде посрещнат с демонстрация на американска военна сила, когато предприеме тридневното си пътуване на фона на обтегнат период за специалните отношения.

Задграничното турне все още не е официално обявено, но се очаква кралят и кралицата да посетят Вашингтон и Ню Йорк, за да отбележат 250-годишнината от американската независимост.

Смята се, че външният министър Ивет Купър ще придружава кралското семейство след ескалиращата словесна война между премиера и президента относно кризата в Близкия изток.

Във вторник Тръмп заяви, че "очаква с нетърпение“ да се срещне с краля "скоро“, въпреки призивите историческото кралско пътуване да бъде отложено.

На въпроса дали отношенията му със Стармър са били нарушени от позицията на Обединеното кралство по отношение на войната, американският президент заяви, че премиерът е допуснал "голяма грешка“ в отговора си на призивите на САЩ за подкрепа и предположи, че усилията му да сключи "добра сделка“ за търговия с Великобритания "вероятно не са били оценени“.

Президентът на САЩ преди това е наричал подхода на Обединеното кралство към конфликта "ужасен“ и многократно е атакувал Киър, включително го е описвал като "не е Уинстън Чърчил“, като специалните отношения между двете съюзнически държави изглеждат все по-обтегнати.

The Times съобщава, че пътуването на Чарлз,планирано между 27 и 29 април, ще бъде аполитично и без излишни политически съобщения.

Белият дом, Бъкингамският дворец и британското правителство са решени посещението да се осъществи, за да може кралят да отдаде почит на американците за годишнината от независимостта им и след шестмесечно планиране, което включваше кралски помощници, извършващи "разузнаване“ в САЩ.

"Това ще бъде съществено посещение от краля за американския народ“, каза източник The ​​Times, запознат с плановете.

Според съобщенията, монархът ще произнесе реч пред Конгреса, в която ще подчертае тесните връзки между Обединеното кралство и САЩ.

Миналата година Тръмп беше почетен с второ държавно посещение във Великобритания, безпрецедентно за американски лидер.

Меката дипломация на кралското семейство се разглежда като важен и уникален начин за взаимодействие с милиардера, превърнал се в политик, който е добре известен с любовта си към монархията.