Газова експлозия в Истанбул

Газова експлозия в централния квартал “Фатих” на мегаполиса Истанбул срути две съседни сгради, съобщава Türkiye today.

От развалините е бил спасен един човек, но има опасения, че може да има още хора под отломките.

Спасителната операция е в ход.

На мястото на инцидента бяха изпратени множество екипи от Службата за управление на бедствия и извънредни ситуации на Турция (AFAD), пожарната и медицинските служби, а също така бяха започнати операции по търсене и спасяване.