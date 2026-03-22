Газова експлозия в Истанбул

Газова експлозия в централния квартал “Фатих” на мегаполиса Истанбул срути две съседни сгради, съобщава Türkiye today.
От развалините е бил спасен един човек, но има опасения, че може да има още хора под отломките.
Спасителната операция е в ход.
На мястото на инцидента бяха изпратени множество екипи от Службата за управление на бедствия и извънредни ситуации на Турция (AFAD), пожарната и медицинските служби, а също така бяха започнати операции по търсене и спасяване.