Нова тенденция или възход на християнството: Обръща ли се поколението Z към религията?

Един млад мой познат небрежно спомена, че наскоро си е купил Библия. Той ми съобщи тази информация плахо, но развълнувано, без следа от смущение, докато ми показваше подвързаната с кожа версия на Крал Джеймс, която беше взел от магазин за благотворителност. Каза, че за първи път в живота си притежава такава: харесваше тежестта ѝ, възрастта ѝ, животът, който е живяла преди него.

"Винаги съм се интересувал от нея като текст - просто си помислих, може би е време да я прочета?"

Колкото и изненадващо да изглежда, че представител на поколение Z от семейство на атеисти изведнъж е горд собственик на Светото писание, той далеч не е сам. Нови данни от Nielsen BookScan разкриха, че продажбите на Библии във Великобритания през 2025 г. са достигнали най-високата си точка, откакто през 2008 г. започват да се водят статистики. Годишните продажби са се увеличили повече от два пъти от 2,69 милиона паунда през 2019 г. до 6,3 милиона паунда през 2025 г., като през последните пет години продажбите са се увеличили със 106% по обем - броят на продадените копия. Тези данни изключват поръчките на едро от издатели или институции; говорим за повече хора, които купуват копие, отколкото когато и да било.

Въпреки че няма цялостен демографски анализ на това кой купува Библии, анекдотичните наблюдения на място показват, че голяма част от този скок се дължи на по-младото поколение.

"Книжарниците ни казват, че именно младите хора ги купуват, независимо дали защото са нови във вярата, или защото са отдавна практикуващи християни, които искат да познават Писанието по-добре и по-задълбочено$, казва д-р Рианън Макалиър, директор на изследванията и въздействието в Библейското общество.

Според проучване на Библейско общество, християните на възраст 18-24 години са групата, която най-вероятно чете редовно Библията. Въпреки дигиталния си статус, те използват физически копия почти със същата скорост, както и библейските приложения. Може би не бива да се изненадваме чак толкова, че физическите книги все още са популярни сред поколението Z - много се говори за завръщането на тази демографска група към "аналоговите" занимания, като всичко - от скрапбукинг до фотокабини - нараства по популярност. Музикалните плочи преживяват ренесанс. Дори се твърди, че филофаксовете се завръщат.

Наред с всичко това, религията се радва на истински момент в културния фокус. Знаковият албум на испанската мегазвезда Росалия от 2025 г., Lux, безсрамно прегърна католическата иконография и музикални влияния, допълнен от парчета, вдъхновени от жени светици, акустика в катедрален стил и обложка, изобразяваща певицата, облечена в своеобразно съвременно монашеско расо.

Това последва изненадващо очарование, граничещо с мания, от миналогодишния Конклав - процесът, чрез който се избира нов папа - воден не от католици, а от светски млади хора, които обичаха кичозния максимализъм на всичко това.

Вероятно допълнително стимулиран от филма "Конклав" от 2024 г. с участието на Ралф Файнс, замесен в история за интриги, скандали и сложна доктринална политика, имаше огромно количество онлайн спекулации около потенциалните кандидати и машинациите на процеса на подбор. Специализирани акаунти в социалните медии, като Pope Crave (@ClubConcrave), излязоха на преден план, а ироничните туитове изобилстваха ("открихме любов на място без папа" е особен фаворит). Някои папски претенденти получиха свой собствен "Brat" от феновете, комбинирайки видеоклипове на кардинали с киселинно зеления цвят на албума на Чарли XCX, определящ епохата, за да създадат най-добрата смесица от модерност и традиция. Няма по-голямо поколение Z от това.

Дори Vogue се включи в действието, провъзгласявайки "монашеството" за една от най-големите тенденции в интериорния дизайн през 2026 г.- представете си рустик дърво, витражи и вдъхновение, взето от религиозната архитектура.

И все пак това, което може да се нарече "естетическо възраждане" на Църквата, вкоренено в стил, а не в съдържание, е само една част от пъзела. Както Англиканската църква, така и Католическата църква са наблюдавали увеличение на броя на хората, преминаващи през обреди на конфирмация и кръщение като възрастни.

Данните на Библейското общество установиха, че броят на 18- до 24-годишните, посещаващи църква месечно, се е учетворил от 4 на 16 процента от 2018 г. насам. Тази статистика е част от изследване, което нарече по-широка промяна в отношението към християнството и ангажираността с него във Великобритания "тихо възраждане". Авторите на доклада твърдят, че макар и бавно и едва доловимо, се случва истинско възраждане.

„Едно от забележителните неща, които чухме през, което отново и отново се повтаря, е, че хората просто идват на църква", казва Макалиър. "Често те са извършили търсенето си, преди дори да стигнат до вратата на църквата, и чувате за хора, които са си купили и прочели Библия самостоятелно, преди да отидат на служба."

Двугодишното проучване на YouGov показва, че делът на 18- до 24-годишните, които казват, че вярват в Бог или богове, донякъде отразява тази идея. Той се е увеличил повече от два пъти между август 2021 г. и август 2023 г., като се е увеличил от 16 на 34%, и се е покачил до 39% до август 2024 г., преди да спадне до 37% през следващата година.

Това е тенденция, която преподобният Пат Алертън, викарий в църквата "Свети Петър" в Нотинг Хил, Лондон, е наблюдавал от първа ръка. Той е видял постоянен растеж в църквата си от хора от всички възрасти, "но определено млади хора". Според неговия опит, колкото по-млад е човекът, който внезапно се появява на църква, толкова по-малко вероятно е да е от християнски произход.

"Това са хора, които търсят нещо, което никога не са имали", разсъждава Алертън.

И наистина е лесно да се разбере защо следващото поколение може да се чувства изгубено и да се нуждае от отговори. На хоризонта има множество заплахи, от войни и нестабилна геополитика до реалността на надпреварата към необратими климатични промени. Да не говорим за атаката на изкуствения интелект, който вече се отразява негативно на възможностите за заетост на поколение Z. Седем от 10 тийнейджъри и млади хора във Великобритания казват, че са притеснени за бъдещата си кариера и са загрижени, че няма да има достатъчно работни места, според ново проучване, публикувано от King's Trust. Една четвърт от хората на възраст между 16 и 25 години смятат, че ще се провалят в живота.

Свързани статии Нов път към вярата: Танци на пилон по време на служба в немска църква ВИДЕО

Гладът за по-дълбок смисъл е разбираем отговор на несигурното бъдеще. Той не е ограничен. към християнството или организираната религия; също така се наблюдава забележим скок в броя на младите хора, които се идентифицират като "духовни" и се занимават с таро, нумерология и китайски зодиак. Едно проучване в САЩ установи, че 80% от поколението Z и по-младите милениали "вярват в астрологията", докато делът на британците на възраст между 18 и 24 години, които казват, че не вярват в Бог, но вярват в някаква "духовна по-висша сила", се е увеличил повече от два пъти на годишна база от януари 2025 г. до 2026 г.

В същото време се наблюдава видимо намаляване на силата, когато става въпрос за движението за "нов атеизъм", популяризирано от интелектуалци като Ричард Докинс, автор на "Заблудата за Бога" в началото на века. То бързо се утвърждава, като хуманизмът е представен като естествено статукво в едно все по-светско общество. Между 1981 г. и 2021 г. делът на Британците, които се определят като атеисти, са се увеличили пет пъти, от 4 на 21%, според проучване на King's College London. До края на 2000-те години, признаването, че вярват в Бог, камо ли че са практикуващи християни, се е чувствало като срамна тайна, която трябва да се пази в тайна.

Преминавайки към 2026 г., този срам изглежда почти остарял. Подтикнато от медийното представяне (гледам те, "секси свещеникът" от Fleabag), християнството е допълнително нормализирано от редица млади знаменитости. Футболистът Букайо Сака, музикантът Стормзи, рапърът Джели Рол и звездата от Love Island Матилда-Джун Дрейпър са говорили открито за централната роля на вярата в живота си. Променящите се нагласи са довели до това, че 68% от британските евангелисти на възраст между 18 и 24 години се чувстват по-уверени в споделянето на вярата си, според ново проучване, поръчано от християнската комуникационна агенция Jersey Road.

Разбира се, има и други видове "модели за подражание", които позиционират християнството по много различен начин - често такъв, предназначен да се хареса на разочаровани млади хора. мъже. Много се говори за факта, че тази кохорта е отбелязала най-голям ръст по отношение на обръщането към християнството; делът на младите мъже, които съобщават за месечно посещение на църква, е скочил от 4 на 21 процента между 2018 и 2025 г.

Герои като Джордан Питърсън подхранват подновен интерес към идеята за християнски стоицизъм и какво означава да живееш добродетелно. Бестселърът на противоречивия академик, "12 правила за живот", призовава мъжете да намерят смисъл чрез отговорност и да поддържат етика дори в трудни времена.

На други места се появяват основателни опасения, че някои млади мъже са привлечени от идеологията на това, което е наречено "мъжко християнство" - вид мачо изкривяване на Божието слово, което е свързано с крайнодесни политически позиции. Наблюдава се забележим ръст на християнския национализъм, като Стивън Яксли-Ленън, по-известен като Томи Робинсън - британският крайнодесен, антиислямски активист – твърди, че е "приел Исус Христос за свой Господ и Спасител", след като е намерил вяра, докато е бил в затвора.

През септември, неговият митинг "Обединете кралството", уж защитаващ свободата на словото, събра над 100 000 души, маршируващи през центъра на Лондон. Той беше изпълнен с християнски символи: кръстове, мъже, облечени като кръстоносци, и плакати с библейски стихове (макар че вероятно не "обичай ближния си", предвид антиимигрантските настроения). Много от тях носеха плакати на Чарли Кърк, коментатор и влиятелен човек от MAGA движението на Тръмп, който открито заявяваше християнските си убеждения, след убийството му по-рано същия месец.

Много по-малка коледна служба, за да "върнем Христос в Коледа", също проведена в Лондон, беше организирана от Робинсън през декември. Не всички присъстващи обаче получиха съобщението, че това не е било предназначено да бъде политическо събитие; както един човек, който не е посещавал църква, каза на Феликс Поуп от UnHerd:

"Мисля, че основният ми мотив да дойда е да защитя Коледа от мюсюлманските орди и ерозията на нашата култура."

Десни влиятелни личности като 17-годишния Йънг Боб, който се описва като "християнски активист за живота и ремиграцията", смесват крайнодесни политически възгледи с религията по начин, който обезпокоително напомня на Съединените щати. Реформаторската партия изглежда е започнала да следва наръчника на Републиканската партия, когато става въпрос за репродуктивни права; Найджъл Фараж миналата година назначи десния теолог против абортите Джеймс Ор за старши съветник.

Всичко това поставя Църквата в трудна позиция по отношение на разделянето на самопровъзгласилата се религиозна идентичност на отделните хора от често антиевангелското послание, което те разпространяват. Епископи на Англиканската църква и лидери от други християнски деноминации обединиха сили миналата година, за да осъдят това, което те нарекоха "кооптирането на кръста", за да предизвика разделение и изключване на септемврийския митинг на Робинсън.

Въпреки всичко това, присъстващите казват, че младите мъже, които са видели да се обръщат към църквата, не са гневни дисиденти, подхранвани от политическа идеология - те са мотивирани от истинско желание за връзка, цел и отговори на дълбоките житейски въпроси.

След като се е срещал с много млади мъже през последната година или около това, които изследват християнството за първи път, Макалиър казва:

"Не мисля, че съм срещал някой, който да е дошъл чрез крайната десница. Не казвам, че това изобщо не се случва, но със сигурност не е в цялост."

Напротив, изследването на Библейското общество показва, че младите мъже християни проявяват много просоциално поведение: те са склонни да казват, че се чувстват близки с хората в района си и да се занимават с позитивни дейности като доброволчество или даряване на хранителна банка.

"И това е абсолютно нещо, което съм чувал от църковни лидери – те виждат хора, които наистина се интересуват да бъдат част от общността", добавя Макалиър.

И колкото и всеки да може да си купи библия "перформативно" и да я разпространява в името на ислямофобската доктрина, дигиталните данни сочат нещо друго: ръст на хората, които наистина четат текста. YouVersion, най-използваното библейско приложение в света, наскоро достигна милиард изтегляния – но истинският успех се крие в ангажираността. Има двуцифрен ръст в броя на хората, които използват приложението поне четири дни в седмицата в Обединеното кралство в сравнение с това време миналата година. Всичките пет най-добри дни в историята на YouVersion за ежедневна употреба всъщност са от 2026 г.

На фона на хаотичен свят и несигурни времена, това е, казва Алертън, период на безпрецедентна надежда в Църквата.

"Християнин съм от близо 30 години и миналата година беше най-приятната ми година в служението", казва той. "Има откритост от страна на хората, докато всичко останало в света се разтърсва. Наистина мисля, че това е началото на християнско възраждане не само в тази нация, но и по целия свят."

Анализът е на Хелън Кофи, старши автор на рубрики "Лайфстайл" на The Independent.