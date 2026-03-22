Орбан се прости с приятеля си, Чък Норис ВИДЕО

Унгарският премиер Виктор Орбан отдаде почит на Чък Норис след смъртта на американската звезда, съобщи POLITICO.

Орбан публикува кратко съобщение в X, в което оплаква Норис, един от най-разпознаваемите актьори в бойните изкуства и екшън филмите от своето поколение.

Почитта привлече вниманието на публиката, защото Орбан и Норис имаха добре позната публична връзка от няколко години. Норис посети Унгария през 2018 г., когато Орбан лично го разведе из Будапеща, помагайки това, което започна като посещение на знаменитост, да се превърне в политическа и културна тема за разговор за унгарския лидер.

"Сбогом, приятелю!", написа Орбан в X, като тагна Норис в публикацията.

Връзката им се появяваше многократно в публичните изказвания на Орбан. По време на участие в Конференцията за консервативни политически действия в Тексас през 2022 г., Орбан се позова на Норис, докато призоваваше консерваторите да възприемат традиционните ценности, заявявайки, че Америка се нуждае от "по-малко травестити и повече Чък Норис".

Публикацията се появи и на много по-мрачен фон относно политическото бъдеще на Орбан.

Появи се информация, че руското разузнаване се е опитало да организира фалшив опит за покушение срещу унгарския премиер Виктор Орбан, за да се разтърси кампанията преди парламентарните избори в страната на 12 април, съобщи The Washington Post. Според вестника планът, наречен "Променящ играта", е описан във вътрешен документ на SVR, удостоверен от европейска разузнавателна служба.

В документа се твърди, че изфабрикувана атака може да промени хода на надпреварата около опасения за сигурността, тъй като Орбан е изправен пред слаба икономика, намаляваща подкрепа и силно предизвикателство от Петер Мадяр.

Кремъл отхвърли въпросите относно доклада като дезинформация, а офисът на Орбан не отговори, отбелязва вестникът, тъй като отделни репортажи сочат към по-широки усилия на Кремъл да подпомогне кандидатурата му за преизбиране.