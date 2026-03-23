Изтече аудиозапис от катастрофата на ЛаГуардия, авиодиспечер "се е объркал"

Сърцераздирателен звук е уловил трескавите моменти преди фаталния сблъсък в неделя между пътнически самолет на Air Canada и пожарна кола на летище ЛаГуардия - като един от авиодиспечерите е признал, след като са "объркали нещата“.

Авиодиспечерите са настоявали приближаващ самолет да заобиколи, докато катастрофата се е разигравала на земята, убивайки пилота и втория пилот на самолета, според аудио на LiveATC.

Камионът е получил разрешение да пресече писта 4 на летището, преди авиодиспечерите да настояват самолет на Frontier, пътуващ за Маями, и превозното средство да спрат.

"Спри, спри, спри, спри“, настояваше отчаяно диспечерът. "Камион 1, спри, спри, спри. Спри, Камион 1. Спри.“

Диспечерът нареди на полет 2603 на Делта, пътуващ от Детройт, да направи обратен завой, преди да се върне към самолета на Air Canada — полет, управляван от Jazz Aviation, който кацна от Монреал.

"Джаз 646, виждам, че сте се сблъскали с превозното средство. Просто задръжте позиция. Знам, че не можете да се движите. Превозните средства реагират на вас в момента“, каза авиодиспечерът.

Авиодиспечерите съобщиха на екипажа на Frontier, че пистата ще бъде затворена поне до края на деня. "Имаме работа по въпроса, човече, която не беше хубава за гледане“, казаха пилотите на Frontier.

"Да, опитах се да се свържа с тях... Имахме работа с извънредна ситуация и обърках нещата“, отговори диспечерът.

"Не, вие направихте най-доброто, на което бяхте способни“, казаха екипажите на Frontier, опитвайки се да успокоят диспечера на полетите.

Източници съобщиха на The New York Post, че пилотът и вторият пилот са загинали, а снимки показват как самолетът CRJ-900 се накланя във въздуха.

Самолетът, на борда с 72 пътници и четирима членове на екипажа, се е движил с около 24 мили в час, когато се е сблъскал с камиона, който е реагирал на спешен случай, включващ друг самолет.

Пилотите на другия полет са съобщили за миризма в кабината, която е причинила неразположение на стюардесите.

Длъжностни лица съобщиха пред ABC News, че 11 пътници на самолета на Air Canada са били хоспитализирани.

Според CBS News, мигове преди катастрофата, пилотите на United 2384 са прекъснали излитане поради светеща предупредителна светлина против заледяване на арматурното табло.

Летище ЛаГуардия е затворено, а служители на Националния съвет за безопасност на транспорта ще пристигнат на място.