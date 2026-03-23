Как Китай забрави Карл Маркс

В началото на 80-те години на миналия век доходите на китайските работници в селските райони се увеличиха рязко на фона на икономическата либерализация на страната. Това беше началото на един от най-забележителните подвизи в историята, тъй като стотици милиони китайски граждани се издигнаха от бедността. Но докато мнозина наблюдаваха с благоговение, един високопоставен служител в Китайската комунистическа партия беше обезпокоен от случващото се.

Дън Лицюн (без роднинска връзка с Дън Сяопин, тогавашния китайски лидер, който е инициирал икономическите реформи) забелязва, че много селски предприятия са започнали да наемат голям брой работници. Дън, цитирайки „Капиталът“ на Карл Маркс, започва да бие тревога за алчните капиталисти, извличащи излишъци от китайския пролетариат. За него големите частни предприятия са по своята същност експлоататорски.

Предупрежденията на Дън бяха игнорирани, но се оказаха далновидни: работната сила на Китай беше на път да бъде притисната. Според официалната китайска статистика, в реалната икономика – т.е. селското стопанство, промишлеността и комуналните услуги – делът на възнаграждението за труд спрямо стойността на всички икономически ресурси, като суровини, производствени компоненти и капитал, е спаднал от 21% през 1987 г. до 15% през 2023 г., последната година, за която има налични данни. (Делът на заплатите за работни места в сферата на услугите, включително в недвижимите имоти, финансите и държавния сектор, е приблизително равен на този, който е бил през 80-те години на миналия век.) С други думи, относителното положение на китайските фабрични и селскостопански работници днес е по-лошо, отколкото беше преди Китай да се присъедини към Световната търговска организация през 2001 г.

Разбира се, става въпрос за относително разпределение на доходите, а не за абсолютни промени в доходите на китайската работна сила. Доходите и жизненият стандарт се повишиха драстично от 80-те години на миналия век насам, а страната постигна впечатляващ рекорд за намаляване на бедността, което трябва да бъде признато и приветствано. Но факт е, че китайските работници изостават значително от собствениците на капитал и правителството, когато става въпрос за увеличаване на доходите. Може да не е убогото извличане на труд, както си го е представял Дън, но въпреки това е извличане на труд, пише Foreign Affairs.

Голяма част от китайската икономика днес може да се отдаде на ниските заплати, включително силните ѝ страни, като например изключително конкурентния износ, и слабостите ѝ, като например слабата консумация. Това е коренната причина за „инволюцията“ – терминът, който ККП използва, за да опише безмилостната конкуренция между фирмите, която води до ценови войни и дефлация. А компресирането на заплатите е най-голямата пречка за създаването на просперираща средна класа. Като се отърве от ограниченията върху заплатите и повиши минималната работна заплата, Китай може да постави благосъстоянието на своите граждани на първо място, да стимулира така необходимото вътрешно потребление и да облекчи търговското напрежение както с развитите, така и с развиващите се страни.

С превръщането на Китай във фабрика за света, делът на работниците от пая се сви. През 1992 г. (когато китайското експортно производство започна да се разраства), заплатите на фабричните работници възлизаха на 6,3% от общото производствено производство, според официални китайски данни. До 2024 г. тази цифра е спаднала до 3,3%.

Що се отнася до заплащането на работниците, Китай изостава от много по-бедни страни. Според данните, събрани от Организацията на обединените нации за индустриално развитие, китайските работници в производството са получили четири процента от общото производство под формата на заплати през 2016 г. (последната година, за която UNIDO има данни за Китай). От 87-те държави, за които UNIDO е събрала данни за тази година, Китай се нарежда на предпоследно място, пред Индонезия. Индия, далеч по-бедна от Китай, регистрира дял на заплатите от пет процента; за Съединените щати, страна, която не е известна със силната си про-профсъюзна позиция, делът е 12 процента.

Китайските работници не само трябва да се справят с оскъдното заплащане. Понякога с тях се отнасят толкова зле, че това дори алармира правителствата на развиващите се страни. През 2025 г. бразилските власти съдят бразилско дъщерно дружество на китайския производител на електрически превозни средства BYD за нарушения на трудовото законодателство на строителната площадка на фабриката му, като стигат дотам, че описват условията като „аналогични на робството“. Бразилия твърди, че компанията е конфискувала паспортите на работниците (които са предимно китайци), е задържала обещаното заплащане и е заключвала служителите в мръсни общежития през нощта.

Фактът, че Китай не разполага с достатъчно работници, не е страничен продукт на производствените му умения. Това е основната причина, поради която Китай доминира над останалия свят в производството на неща. Като плащат недостатъчно на работниците, държавата, фирмите, доставчиците и инвеститорите натрупват капиталов излишък, който може да бъде изразходван за изграждане на фабрики, пътища, поточни линии и електроцентрали. През 2016 г. производственото производство на Китай е било еквивалентно на комбинираното производство на следващите девет най-големи производствени икономики. Но тъй като Китай плаща много по-малко заплати, производственият му капитал е още по-значителен: след приспадане на заплатите, китайското производствено производство е равно на комбинираното производство на следващите 12 най-големи производствени икономики. Други страни се оплакват, че китайските фирми имат несправедливо предимство поради кредити и субсидии от държавни банки. Но много по-голямата субсидия идва от китайските работници, които, тъй като са били недостатъчно платени, генерират огромен капиталов излишък, което от своя страна намалява цената на капитала.

Много американски анализатори говорят за забележителната производителност на Китай. Но когато се измерва с икономическия резултат на отработен час, стандартният показател за производителност на труда, китайските работници не са особено продуктивни. Според оценки на Международната организация на труда, продукцията на Китай на отработен час през 2025 г. е била 20 долара (в постоянни международни долари от 2021 г. по паритет на покупателната способност), което поставя Китай зад средното за света ниво от 23 долара и наравно с Бразилия и Мексико. Китай изостава значително от Япония, Южна Корея, Тайван и Съединените щати. (Производството на Съединените щати на отработен час през 2025 г. е било 82 долара.) Китай постига производствената си мощ не чрез ефективност, а чрез мащаба. Фирмите увеличават производството, като удължават работното време – видът извличане на труд, за който Дън Лицюн предупреждава преди около четири десетилетия.

Има един аспект на компресията на заплатите, в който Дън сгреши: нейната причина. Той се опасяваше, че китайските работници ще бъдат експлоатирани от капитализма на свободния пазар. Но истинският виновник е китайската държава. Всяка година от средата на 90-те години на миналия век местните власти дават насоки на държавните и частните предприятия, които определят горни и долни граници за допустимо увеличение на заплатите на работниците. Но бюрократите имаха далновидността да освободят собствените си заплати от тези ограничения. В резултат на това заплатите на държавните служители се увеличиха повече от два пъти като дял от щатните заплати в Китай между 1978 и 2024 г.

Въпреки че местните власти рядко се обясняват, директива, издадена от общинското правителство на Пекин през 1997 г., е особено показателна. Тя постановява, че ръстът на заплатите трябва да остане под ръста на производителността. Фирмите, които увеличават заплатите над държавните насоки без разрешение, ще бъдат изправени пред сериозни наказания, отбелязва директивата. Увеличение на заплатите близо до горната граница е разрешено само за фирми с отлични резултати. На слабо представящите се фирми е било позволено да замразят заплатите или дори да ги намалят под долната граница. Директивата, издадена от агенция, натоварена със задачата да се грижи за китайските работници, поставя таван на ръста на заплатите, без да предоставя долна граница.

От 2010 г. насам местните власти донякъде облекчиха тези насоки, но десетилетията на свиване на заплатите по време на икономическия бум в Китай все още се усещат днес,

особено с забавянето на китайската икономика. С високата младежка безработица, много фирми, които вече намаляват заплатите, и широко разпространените съобщения за фирми, които дори не изплащат дължимите заплати, не е ясно дали китайските фирми биха могли да отменят ограничението на заплатите, дори ако правителството искаше.

Друг начин, по който китайската държава е свила заплатите, е чрез определянето на нищожна минимална работна заплата. Между 2000 и 2024 г., въз основа на данни на Международната организация на труда, съотношението на минималната работна заплата към БВП на глава от населението в Китай е спаднало от 0,37 на 0,27. През 2024 г. месечната законоустановена минимална работна заплата във Виетнам е била 692 долара, докато в Китай е била 543 долара. Виетнам е по-беден от Китай, но постоянно повишава минималната работна заплата, докато се интегрира в световната икономика. Китай, от друга страна, не го направи. По време на световната финансова криза през 2008 г. китайското правителство дори намали минималната работна заплата. (Трябва да се отбележи, че Пекин наистина повиши минималната работна заплата с 3,3% по време на пандемията от COVID-19.)

Маркс, заедно с Фридрих Енгелс, предупреждава в „Комунистически манифест“ , че капитализмът може да доведе до „епидемия от свръхпроизводство“, при която експлоатираните работници са твърде бедни, за да консумират. С отварянето на икономиката си Китай избягва подобна съдба благодарение на глобализацията: останалият свят купува това, от което Китай печели твърде много. Днес Китай представлява 35% от световния производствен капацитет – според учения Ричард Болдуин – и 18% от световното население, но само 11% от световното потребление.

Компресирането на заплатите позволява на Китай да натрупа капитал и труд, за да се конкурира както във високите, така и в ниските нива на производствения спектър. Китай може да вложи капитал, за да се конкурира с американските фирми във високотехнологични сектори, като например слънчеви панели и превозни средства, докато разходите за труд остават достатъчно ниски, за да се конкурира с африканските страни като жизнеспособен производител на трудоемки продукти като текстил. Китай е придобил огромно влияние в търговията и геополитиката, като е изградил най-пълната верига за доставки в света, доминирайки в производството на електрически превозни средства, редкоземни елементи и медицински консумативи, както и обувки, играчки и тениски.

Въпреки че свръхпроизводството в Китай е облагодетелствало потребителите по целия свят, то е причинило проблеми на производителите. Евтиният китайски внос доведе до срив на фабрики и загуба на работни места в производството в много други страни. С други думи, свиването на заплатите в Китай е навредило не само на работниците в Китай, но и на техните колеги другаде.

Свиването на заплатите е вредно и за цялостната икономика на Китай. Китайският народ не харчи достатъчно пари, за да поддържа икономиката си процъфтяваща, отчасти поради ниските заплати. От страна на предлагането, фирмите, инвеститорите и правителството преразвиват капацитета си, защото ниските заплати намаляват цената на капитала, което води до неизползван капацитет – инфраструктура и фабрики, които са недостатъчно използвани. От страна на търсенето, страната страда от хронична дефлация, тъй като способността на Китай да произвежда е изпреварила вътрешното търсене с огромна разлика. Не е случайно, че от 2022 г. насам търговските излишъци на Китай са се увеличили рязко – достигайки 1,2 трилиона долара през 2025 г. – на фона на срива на потребителското доверие в Китай. Такъв излишък е продукт на десетилетия на потискане на заплатите.

Капиталистическите страни са избегнали епидемията от свръхпроизводство на Маркс, защото са осъзнали, че работниците са и потребители. Тези правителства са позволили заплатите да се повишат, за да увеличат търсенето. Въпреки че и Маркс, и Дън Чен се фокусират върху алчността като причина за трудовата експлоатация, алчността, приложена поучително, може да бъде използвана и за подобряване на благосъстоянието на работниците. Хенри Форд, например, е известен с това, че е увеличил заплатите на работниците си, за да могат да си позволят да купуват колите, които сглобяват. „Освен ако служителят не получава достатъчно, за да живее, той не може да бъде потребител“, пише Форд.

Китай трябва да се поучи от този пример. Той трябва да обогати собствените си граждани, като насърчава колективното договаряне, осигурява социално осигуряване, премахва ограниченията върху растежа на заплатите и повишава минималната работна заплата. Това би могло да позволи на потреблението на Китай в крайна сметка да съответства на производствените му възможности. Ако Пекин не заеме по-про-работническа позиция, икономиката му ще стане по-неравномерна, търговското напрежение ще се увеличи и китайските граждани няма да могат да се възползват максимално от икономическото чудо, което са създали и с право заслужават.