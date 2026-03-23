"Възхищавам се на Путин": Украинците, повярвали в руската пропаганда

Когато Виктория Хвил получила съобщение от мъж, който представил се за служител на руската ФСБ, тя без колебание се съгласила с молбата му да предостави информация за украинската армия.

"Той каза, че ако искам да има мир, тогава трябва да му помогна. Попитах го как мога да бъда полезна", разказва 52-годишната Хвил пред The Times по време на интервю в женски затвор в Украйна.

Тя излежава доживотна присъда за държавна измяна, след като е осъдена за предоставяне на Русия на местоположенията на контролно-пропускателните пунктове на украинската армия и военна база в Черкаска област през 2023 г.

На въпрос защо подкрепя Москва, тя отговаря, че уважава президента Путин заради успеха му в повишаването на жизнения стандарт в Русия. Тя обаче признава, че не е посещавала Русия, откакто той е взел властта през 2000 г.

"Но гледах два филма за Путин по телевизионния канал "Россия 1". Наистина му се възхищавам", казва тя, визирайки двусерийния документален сериал за руския лидер, продуциран от държавната телевизия.

Хвил, бивш консултант по обновяване на имоти, е една от хилядите украинци, осъдени за сътрудничество с Москва или подкрепа на руската инвазия. Само миналата година са били издадени 1115 осъдителни присъди, според данни на главния прокурор на Украйна.

Почти 1000 души са се записали в украинска програма, наречена "Хочу до себе си", което се превежда като "Искам да отида при своите [народи]", с надеждата да бъдат разменени за украинци, държани в плен в Русия. Известно е, че най-малко 16 000 украински цивилни са задържани в Русия, въпреки че се смята, че истинският брой е много по-висок.

Откакто програмата стартира през юли 2024 г., 70 души, осъдени за подпомагане на Москва, са заминали за Русия. Самоличността само на 34 от тях е оповестена публично, тъй като останалите не са дали съгласие за публикуването на личните им данни. Тя се контролира отчасти от HUR, украинското военно разузнаване, както и от службата за сигурност SBU. Киев не разкрива подробности за украинците, освободени от Русия в замяна на колаборационисти.

Докато кремълската пропаганда помага за поддържане на подкрепата за войната в Русия, тя също така е изиграла важна роля за формирането на възгледите на някои украинци. Представител на програмата за обмен, който поиска да остане анонимен, заяви пред The ​​Times, че много от осъдените за предателство на Украйна са били с промити мозъци от руска дезинформация.

"Те вярваха в руския наратив поради неспособност да филтрират информация, невежество или обикновена глупост", обяснява той. Други, допълва той, са били мотивирани от финансова изгода или идеологически убеждения.

Сред най-известните колаборационисти, заминали за Русия, е Александър Тарнашински, сътрудник на Виктор Медведчук, украински олигарх и бивш депутат, който някога е бил човек на Путин в Киев. Медведчук, който беше обвинен в държавна измяна от Украйна, беше разменен за украински военнопленници през 2022 г. Тарнашински беше осъден за заговор за завземане на властта в Украйна.

Хвил, която чака повече от година да бъде разменена, казва, че е започнала да следи прокремълските медии след началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

"Руската федерация заяви, че това е специална военна операция. Тук ни набиха в главите, че това е война. За да стигна до дъното на нещата, наистина исках да видя и двете страни", обяснява тя, но не отрича, че Русия бомбардира Украйна и каза, че често чува експлозии от килията си.

Ирина Ландига, друга затворничка, излежаваща доживотен затвор за сътрудничество с кремълските сили, казва, че е съгласна с невярното представяне от Путин на президента Зеленски като нацист.

"Разбира се, че е нацист, той е полски евреин!", казва тя, без да обяснява логиката зад аргумента си. Въпреки че Зеленски има еврейски корени, няма данни той да има полски произход.

На въпроса дали смята Путин, който е на власт от 26 години, за диктатор, тя отговаря:

"Разбира се - той беше в КГБ! Това е добре! Путин е добър политик и добър човек."

Бивш жител на Донецк, градът в Източна Украйна, окупиран от руските сили от 2014 г., 60-годишната Ландига беше осъдена, след като предаде информация за местоположението на силите на Киев. Тя казва, че едногодишният ѝ внук е бил убит от украинския обстрел на Донецк по време на боевете, които избухнаха, след като Путин изпрати войски в подкрепа на зараждащото се сепаратистко движение през 2014 г. Твърдението ѝ не можа да бъде потвърдено.

Бивша служителка във въглищна мина, Ландига също така твърди, че редовно е гледала прокремълски медии. Тя казва, че изпитва уважение към Йосиф Сталин, съветския диктатор, въпреки че баба ѝ и леля ѝ са били депортирани от Крим в Централна Азия през 1944 г. като врагове на народа.

"Дядо ми беше предател", казва тя. "Сталин направи добро!"

И двете жени споделят, че условията зад решетките са приемливи и се хранят добре. The Times не разкрива местоположението на затворите от съображения за сигурност.

"Супер, качила съм килограми!", възкликва Ландига, когато ѝ показват нейна стара снимка. За разлика от това, украинците в плен в Русия получават малси дажби и мнозинството съобщават, че са били измъчвани. Изнасилванията също са често срещани.

Уебсайт за програмата за обмен разполага с таймер, който показва колко дълго всеки затворник чака да бъде разменен. Представителят заяви, че обратното броене е имало за цел да покаже на украинците, които обмислят сътрудничество с Москва, че Кремъл няма особен интерес да осигури освобождаването на нископоставени агенти, дори ако ФСБ им е обещала "злато, пари и кариера" в Русия.

Той също така подчерта, че размяната с Русия не е размяна на затворници в традиционния смисъл, защото Украйна няма законно право да разменя свои собствени цивилни с друга държава като военнопленници. Вместо това, гласи той, колаборационистите са "заминали" за Русия, докато украинските затворници са се завърнали у дома от плен. След като колаборационист напусне Украйна за Русия, присъдата му се анулира.

Украинските правозащитни групи казват, че законът за сътрудничеството често е твърде негъвкав и не отчита тежкото положение на хората, които може да са били принудени да работят под ръководството на руски окупационни служители или да не са имали избор. Служител от програмата за обмен обаче казва, че няма време за подобни спорове.

"Не мога да работя с термина "жертва на обстоятелствата", отбелязва той. "Тези хора нарушиха закона, бяха съдени в съда и се изправиха пред правосъдието."

В отделен затвор, 24-годишният Владимир Музика, който излежава 12 години за публична подкрепа на инвазията на Москва, заявява, че има семейни корени в Русия и иска да "служи на родината си". Завършилият право младеж казва, че преди пълномащабната инвазия е бил натоварен от агент на Кремъл да състави профили на длъжностни лица в родния му град Свердловск, град в Източна Украйна.

На въпроса дали би се съгласил да бъде разменен за затворник, държан в Русия, дори това да означава да бъде призован в армията на Путин и изпратен обратно в Украйна с пистолет в ръце, Музикак отговаря:

"Да, ако това е цената на моята свобода."