ЕК готова да помага на България за сигурността в Черноморския регион

На Конференцията за сигурност в Черно море, проведена днес в Кишинев, върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас, очерта приоритетите на ЕС за сигурност в региона, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.

Калас заяви, че Черноморският регион е бойно поле за Русия, като "агресията на Русия се прояви чрез нахлуването в Грузия през 2008 г., анексирането на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване в Украйн".

"Милиони украинци се нуждаят от сериозна сигурност в Черноморския регион. Приоритетите са ясни. Трябва да защитим сигурността и свободата на корабоплаване в този жизненоважен регион, да подобрим защитните механизми срещу заплахи, да поддържаме транспортните пътища отворени и да развиваме мобилността, свързаността и готовността", заяви вицепрезидентът на Европейската комисия във видео обръщение.

Тя също така подчерта необходимостта от създаване на център за сигурност в региона.

"Ако говорим за сигурност и център за сигурност, това ще бъде първата система за ранно предупреждение в Черно море. Тя ще помогне и за укрепване на инфраструктурата и осигуряване на всички необходими съоръжения. Готови сме да предоставим цялата необходима подкрепа на Румъния и България. Това е и принос за регионалната сигурност в Украйна, Турция и Молдова и те също трябва да бъдат включени", каза Калас.

Тя спомена опитите за манипулация и външна намеса в контекста на парламентарните избори в страната, отбелязвайки, че „можем да станем по-силни чрез извлечените поуки“.

Калас подчерта усилията, които се полагат за постигане на мир в региона.

"Решени сме да изградим мир в региона и Европейският съюз е номер едно в тази подкрепа. Русия не се интересува от мир в Украйна или в Черноморския регион. Европейското внимание е насочено към европейската отбрана, включително новата стратегия за сигурност за регионите, където сме изправени пред заплахи. Разбираме, че това е дългосрочна заплаха в Черноморския регион и ще се борим за мир в региона", заключи вицепрезидентът на Европейската комисия.

Молдова е домакин на Конференцията за сигурност в Черно море под егидата на Международната платформа за Крим. Срещата е организирана съвместно от министерствата на външните работи и отбраната на Молдова и Украйна, с подкрепата на Европейския съюз.

Това е третото издание на Конференцията. Събитието е продължение на диалога, започнат в Букурещ през 2023 г. и в София през 2024 г., в контекста на агресията на Русия срещу Украйна.