Появиха се първи кадри от сблъсъка на самолет с камион на Ла Гуардия ВИДЕО

Кадри показват момента, в който самолетът на Air Canada се сблъсква с пожарна машина на пистата на летище Ла Гуардия в Ню Йорк. При инзидента загинаха двамата пилоти и има множество ранени пътници.

Записи от видеонаблюдение показват как самолетът се носи по пистата, докато аварийното превозно средство се отдръпва. Самолетът сякаш подскача във въздуха, когато се сблъсква с пожарната машина, която се преобръща, докато двете превозни средства се носят по пистата.

Here's CCTV footage capturing the exact moment Air Canada Express Flight AC8646, a Bombardier CRJ-900, collided with a Port Authority fire truck at LaGuardia Airport last night. — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 23, 2026

Носът на самолета на Air Canada е смачкан, при което пилотът и вторият пилот са убити, а 41 пътници и членове на екипажа са откарани в болница - някои с тежки наранявания. Повечето вече са освободени от болничното заведение, съобщиха властите.

В аудиозапис от кулата за контрол на въздушното движение се чува как диспечер умолява пожарната машина да "спре" секунди преди сблъсъка ѝ със самолета.

Една от стюардесите е била изхвърлена през предната част на самолета, все още закопчана за седалката си. Пътници пък изскочиха на крилото на самолета, докато се опитваха да излязат от него.

Федералната авиационна администрация (FAA) приземи всички самолети, добавяйки, че има "висока" вероятност закъсненията да се удължат.

Двама служители, пътували в пожарната машина, са получили наранявания, които не се смятат за животозастрашаващи, каза Катрин Гарсия, изпълнителен директор на Пристанищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси, която управлява летището.

"За съжаление, двамата пилоти са потвърдени като починали и екипът за грижи на Air Canada изпраща уведомления в този момент", каза Гарсия по време на пресконференция в понеделник.

Самолетът на Air Canada Express, летящ от Монреал, се е "сблъскал с пожарна машина на летището" при кацане около 23:45 ч. в неделя, според FlightRadar24. Последната известна скорост на самолета е била 21 възела или около 40 км/ч. Някои доклади обаче сочат, че самолетът се е движил със скорост до 200 км/ч.

Пожарната кола се е движела по пистата, за да реагира на отделен инцидент на борда на полет на United Airlines, чийто пилот е съобщил за "проблем с миризмата", каза Гарсия.

В аудиозапис от контролната кула преди сблъсъка се чува как диспечер трескаво казва на пожарната кола, която е реагирала на друг инцидент, "спри, спри, спри, спри".

По-късно е чут да казва на пилот на Frontier:

"Бях тук. Опитах се да се свържа с вас... по-рано се занимавахме с спешен случай. Обърках се."

Jazz Aviation издаде изявление, потвърждаващо инцидента. Шон Дъфи, министърът на транспорта, заяви, че повече от дузина от 72-мата пътници и четирима членове на екипажа са ранени, а най-малко двама пожарникари са получили сериозни наранявания.

Ла Гуардия ще остане затворена поне до 14:00 ч. EDT (18:00 ч. GMT) в понеделник, докато Националният съвет за безопасност на транспорта провежда разследване, подкрепено от FAA.

"Нашите молитви тази сутрин са със семействата, засегнати от сблъсъка на земята в Ла Гуардия", каза Дъфи.

Джак Кабот, един от 72-мата пътници на борда на полета, каза, че пътниците са били изхвърлени във въздуха от удара, а някои са кървели от рани по главата.

"Докато пристигахме, паднахме много силно", каза той пред Fox News. "Спряхме много бързо и около две секунди по-късно чухме абсолютен трясък. Всички летяха навсякъде, искам да кажа, самолетът започна да се отклонява наляво и надясно. Беше просто хаос. Нямах чувството, че някой контролира каквото и да било. Като се замисля, пилотът направи най-доброто, на което беше способен. Натисна спирачките с всичка сила и сигурно е знаел, че е с цената на собствения му живот."

