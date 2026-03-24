Ким: Северна Корея ще затвърди статута си на ядрена сила

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун обеща "необратимо да затвърди статута на страната си като ядрена сила", като същевременно запази твърда позиция спрямо Южна Корея, която лидерът нарече "най-враждебната“ държава, съобщиха държавните медии, цитирани от АР.

В реч пред парламента на Пхенян, Ким обвини Съединените щати в глобален "държавен тероризъм и агресия“, очевидно визирайки войната в Близкия изток. Лидерът заяви още, че Северът ще играе по-силна роля в единен фронт срещу Вашингтон на фона на нарастващите антиамерикански настроения.

Ким не посочи името на президента на САЩ Доналд Тръмп и каза, че дали противниците му "ще изберат конфронтация или мирно съвместно съществуване, зависи от тях и ние сме готови да отговорим на всеки избор“.

Коментарите му до голяма степен съвпадаха с изявленията му на конгреса на управляващата Работническа партия миналия месец, където той очерни Сеул, но остави отворена вратата за диалог с администрацията на Тръмп, призовавайки Вашингтон да се откаже от исканията си за ядрено разоръжаване на Севера като предварително условие за преговори.

Държавните медии съобщиха, че Върховното народно събрание, което приключи двудневната си сесия в понеделник, е приело ревизирана конституция, но промените не се уточняват.

Очакваше се, че промените ще кодифицират Южна Корея като постоянен враг и ще премахнат препратките към споделена националност. Това е в съответствие с твърдолинейната позиция на Ким, след като той обяви през 2024 г., че Северът ще се откаже от дългосрочната си цел за мирно обединение с Юга.

Според анализатори очернянето на Южна Корея от страна на Ким отразява неговото мнение, че Сеул, който помогна за организирането на първите му срещи с Тръмп през 2018 и 2019 г., вече не е полезен посредник с Вашингтон, а пречка за стремежа му към по-настоятелна регионална роля.

Той също така показа чувствителност към южнокорейската мека сила, като ръководи агресивни кампании за блокиране на влиянието на нейната култура и език сред севернокорейците, докато се стреми да затегне авторитарната хватка на семейството си.

Ядрени оръжия, външна политика

В речта си Ким изрази гордост от бързото разширяване на ядрените оръжия и ракети на страната през последните години, наричайки го "правилният“ избор за противодействие на бъдещи заплахи и "хегемонистични стремежи“ от "гангстерски“ империалисти – термин, който Северът често използва за Съединените щати и техните съюзници.

"Достойнството на нацията, нейният национален интерес и нейната крайна победа могат да бъдат гарантирани само от най-силната сила“, каза Ким и добави: "Правителството на нашата република ще продължи да консолидира нашия абсолютно необратим статут на ядрена сила и ще води агресивна борба срещу враждебните сили, за да смаже техните (антисевернокорейски) провокации и схеми.“

Ким преустанови всякакъв смислен диалог с Вашингтон и Сеул след провала на втората му среща на върха с Тръмп през 2019 г. заради санкциите, водени от САЩ, срещу Севера.

Напоследък Ким дава приоритет на Русия във външната си политика, изпращайки хиляди войници и големи количества военна техника в подкрепа на войната на Москва в Украйна, вероятно в замяна на помощ и военни технологии. Изправен пред възможността войната да приключи, анализаторите казват, че Ким може да се опита да запази възможностите си отворени, като предприеме по-премерен подход към Вашингтон, за да запази бъдещия диалог, с дългосрочната цел да осигури облекчаване на санкциите от САЩ и мълчаливо признаване като ядрена държава.

Някои експерти обаче смятат, че съвместните атаки на Съединените щати и Израел срещу Иран и убийството на предишния върховен лидер на Техеран може би са повишили летвата на Ким за възраждане на диалога с Вашингтон.

Отделно, севернокорейските държавни медии съобщиха, че беларуският президент Александър Лукашенко ще посети страната по покана на Ким, но не уточниха веднага кога ще се състои посещението.