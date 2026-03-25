Млад мъж уби баба си, спряла му джобните

21-годишен мъж е арестуван във връзка със смъртоносното прострелване на собствената му баба в петък, 20 март, в Арлингтън, щата Тексас.

Ронтрел Джаксън е задържан, след като властите се отзовали на сигнал за смъртта на жената. Самоличността на жертвата, която е на 68 години, все още не е обявена публично.

От полицейското управление в Арлингтън съобщават в официално изявление, че сигналът е подаден в 16:40 часа от член на семейството. По думите му жената е била открита да лежи безжизнена на вътрешния двор на апартамента си, покрита с одеяло. След пристигането на екипите на Спешна помощ тя е била обявена за мъртва на място.

В хода на разследването полицията е установила, че малко преди това между жертвата и нейния внук Джаксън е избухнал ожесточен спор, след който той останал без парите си. По данни на полицията Джаксън е бил разпитан от детективи и признал, че е застрелял жената рано същата сутрин в апартамента, а след това е извлякъл тялото ѝ до вътрешния двор. След това той е арестуван по обвинение в убийство и е отведен в градския арест на Арлингтън. По-късно е преместен в затвора на окръг Тарант, където е задържан срещу гаранция в размер на 750 000 долара, показват затворническите регистри, прегледани и цитирани от списание People.

Разследващите са открили и огнестрелно оръжие в апартамента - смята се, че именно то е използвано при убийството.

Съседите на Джаксън - Джери и Кейара Денис - коментираха случая пред WFAA, като заявиха, че се молят за семейството на жертвата.

"Да загубиш живота си заради джобни, заради спор - точно това е нещото, което е толкова трудно за осмисляне", казва Кейара пред медията.