Тайното качество, което е притежавала Елизабет II, на което Тръмп все още се възхищава

Преглед на предстоящата книга "Кралицата и нейните президенти: Скритата ръка, която оформи историята“, разкри ключово качество, което е притежавала покойната кралица Елизабет Втора и на което президентът Доналд Тръмп се е възхищавал.

Въпреки че Америка е родена от бунт срещу британската корона през 18-ти век, трайните исторически връзки между Съединените щати и Обединеното кралство са се запазили през вековете. 70-годишното царуване на Елизабет съвпадна с мандата на 14 президенти от другата страна на Атлантика, някои от които направиха специални държавни посещения, за да се срещнат специално с нея.

Президентът Доналд Тръмп беше един от тези президенти и той разказа пред Сюзън Пейдж, автор на книгата, за преживяванията си с покойната кралица. Книгата ще бъде публикувана ан 14 април.

В книгата Тръмп разказа на Пейдж за един разговор с кралица Елизабет, който никога няма да забрави.

"Мога ли да ви попитам кой беше любимият Ви президент?", попитал Тръмп кралицата.

Елизабет отговорила: "Защо? Всички бяха толкова добри".

"Знам, но Роналд Рейгън ли Ви хареса най-много?“, настоя Тръмп.

"О, да, много го харесвах, но всички бяха добри“, каза тя.

След като я попитал и за президент Ричард Никсън и получи подобен отговор, Тръмп попитал: "Какво имате предвид, че харесвате всички?"

"Харесаха ми всичките. Не мога да кажа нищо лошо за никой от тях. Бяха страхотни“, отговорила кралицата.

След това Тръмп си спомни, че попитал кралицата и за британските премиер, търсейки отговор дали Уинстън Чърчил е нейният любимец.

"Уинстън беше прекрасен. Но всички бяха толкова добри. Работиха толкова усилено. Бяха много различни, но работеха толкова усилено", отговорила дипломатично кралицата.

И тук идва отговорът кое качество е имала Елизабет, на което републиканецът се възхищава и до днес - грациозният социален такт.

"Казах си: "Колко гениално е това?“, споделя Тръмп пред автора на книгата и добави: "Не можах да я накарам да каже лошо нещо за когото и да било. Всъщност тя беше невероятна. И не по някаква друга причина, освен че не мисля, че е искала да създаде противоречия. Беше ненужно".

"За Тръмп, кралицата предизвика рядък момент на саморефлексия“, пише в книгата си Пейдж.

"Не ми се иска да го казвам, защото е много унизително за мен самия, но кралицата е пълна моя противоположност - тя беше там толкова много десетилетия и буквално никога не е правила грешка, ако се замислите. Искам да кажа, всички около нея правеха грешки, но тя никога не е правила грешка", казва Тръмп.