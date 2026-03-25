Политик предлага Израел да купи 40 гръцки острова за евакуация

Аври Щайнер, политик от израелската партия „Синьо и бяло“ на бившия министър на отбраната Бени Ганц, е предложил Израел да купи 40 необитаеми гръцки острова в Егейско море, които да бъдат използвани за убежище на израелски граждани в случай на война, съобщи критския информационен портал „Агонас тис Критис“, като цитира израелското издание „Маарив“.

Щайнер е описал идеята си като един вид втори „Железен купол“ (както се нарича израелската система за противовъздушна отбрана) заради опасенията, че Иран разполага с над 3000 ракети, които могат да достигнат до Израел. Той е представил предложението си на среща на управителния съвет на „Химнута“, подразделение на Еврейския национален фонд (JNF), създадено през 1967 г. за изкупуване на палестинска земя в окупирания Западен бряг.

Според Щайнер даже би било възможно да бъде създадена договорна рамка с гръцкото правителство, за да бъде прехвърлен суверенитетът върху островите на Израел на по-късен етап. „Не е нужно да са само острови, за мен идеята е да купим незаета земя, за да създадем още един „Железен купол“, е казал Щайнер.

Друго израелско издание - „Аарец“, определя идеята на Щайнер като „сюрреалистична“ и съобщава, че предложението му е било отхвърлено от мнозинството на членовете на управителния съвет на „Химнута“ в четвъртък миналата седмица с аргумента, че Еврейският национален фонд няма мандат да купува земя извън Израел.

През 2012 г. се появиха съобщения, че гръцкият Фонд за разпореждане с държавната собственост (ТАИПЕД) е идентифицирал 40 необитаеми островчета, които биха могли да бъдат отдадени под наем за до 50 години с цел намаляване на държавния дълг на Гърция, се припомня в репортажа.

(БТА)