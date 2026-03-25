Как Израел пресече руско-иранския маршрут за оръжие в Каспийско море

Израелски удар по военноморски аванпост в Каспийско море беше насочен срещу руската подкрепа за Иран във войната, като удари линията за снабдяване, която двете страни са използвали за превоз на муниции, дронове и друго оръжие, заявиха запознати с въпроса.

Ударът от миналата седмица беше първият в историята на Израел над най-голямото вътрешно море в света. Намиращо се далеч извън обсега на американския флот, морето свързва руски и ирански пристанища, разположени на около 600 мили едно от друго, като предоставя на двете страни място, където свободно да обменят оръжия, както и стоки като пшеница и петрол, пише WSJ.

Маршрутът е станал особено важен за прехвърлянето на иранските дронове „Шахед“ – които вече се произвеждат и в двете страни – които Русия е използвала за бомбардиране на украински градове, а Техеран – за удари по летища, енергийни съоръжения и американски бази в Персийския залив.

Сътрудничеството между двете страни се е разширило по време на войната, като Русия споделя сателитни изображения и усъвършенствана технология за дронове, за да помогне на Иран да атакува американски обекти и други цели в Персийския залив, заявиха запознати с въпроса.

„Най-важната цел на този удар беше да се ограничи руската контрабанда и да се покаже на иранците, че те нямат морска отбрана в Каспийско море“, каза Елиезер Марум, бивш командир на израелския флот.

Израелската армия заяви, че атаката от миналата сряда срещу каспийското пристанище Бандар Анзали е поразила десетки цели, включително военни кораби, пристанище, команден център и корабостроителница, използвана за ремонт и поддръжка на кораби.

Снимки, проверени от The Wall Street Journal и Storyful, собственост на News Corp, компанията майка на вестника, показаха щети по иранското военноморско командване в пристанището, както и унищожени военни кораби, макар че пълният мащаб на щетите по самото пристанище не стана веднага ясен.

Русия и Иран вероятно ще се опитат да продължат контрабандата на оръжия по различни маршрути, въпреки че Израел е разчистил пътя за провеждане на още удари, ако е необходимо, за да наруши още повече тези операции, каза Марум.

Тъй като военният контрабанден трафик в Каспийско море е преплетен с търговията с жизненоважни стоки като пшеница, атаката заплашваше и снабдяването на Иран с храни, което показва способността на Израел да причини още повече страдания на населението, ако се наложи, казаха запознати с въпроса.

Това се случи по времето, когато израелската атака срещу иранското находище на природен газ „Южен Парс“ удари важен източник на доставки за редица граждански нужди, включително производство на електроенергия и торове.

„Мисля, че доставките на дронове, а потенциално и доставките на зърно, ще имат потенциално критично краткосрочно въздействие върху ситуацията в Иран в този момент“, каза Ерик Руденшиолд, бивш директор за Централна Азия в Съвета за национална сигурност и сега старши научен сътрудник в Каспийския политически център.

Руското външно министерство осъди израелската атака, наричайки пристанището важен търговски и логистичен център, който активно използва за търговия с граждански стоки с Иран. Москва също така предупреди срещу разширяването на войната към Каспийско море.

Израелската армия заяви, че работи за отслабване на иранската армия.

Водният път е бил ключов източник на доставки за Русия след нейната инвазия в Украйна през 2022 г. Москва е използвала Каспийско море, за да внесе големи количества ирански артилерийски снаряди и други боеприпаси за презареждане на войските на фронта, съобщи вестникът.

През 2023 г. корабите, плаващи по Каспийско море, са пренесли над 300 000 артилерийски снаряда и един милион патрона от Иран към Русия, според документи, с които вестникът се е запознал по това време.

Маршрутът представлява все по-голямо предизвикателство за САЩ и съюзниците им, които се опитват да прекъснат сътрудничеството между Москва и Техеран. Анализатори посочват, че руските и иранските кораби често изключват транспондерите си по време на пътуванията си, което ги прави още по-трудни за проследяване.

През последните години правителството на САЩ наложи санкции на ирански и руски субекти, които са транспортирали боеприпаси и дронове през Каспийско море, включително корабни компании, кораби и физически лица.

Въпреки това пристанището Бандар Анзали, ударено от Израел, отбеляза тройно увеличение на превозите през миналата година, каза Мария Снегова, анализатор за Русия в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Бандар Анзали е бил основният канал за иранските дронове, заяви Никол Граевски, професор в университета Sciences Po в Париж, специализирана в Иран и Русия. Военните операции се провеждат в близост до гражданската част на пристанището, която, според нея, се посещава често от Islamic Republic of Iran Shipping Lines – компания, санкционирана от САЩ и други държави.

Възможността на Израел да затвори каспийския контрабанден маршрут се усложнява от присъствието на Русия. Израел отдавна се стреми да поддържа добри отношения с Москва, отчасти за да избегне конфликт в Сирия, където Русия имаше значително военно присъствие. Променящата се позиция на Русия в региона, която след нахлуването в Украйна започна да се противопоставя по-агресивно на САЩ и техните съюзници, усложни изчисленията на Израел.

Израел не спомена Русия, когато разкри атаката, за да не разгневи Москва и да не окаже допълнителен натиск върху нея да се включи във войната, казаха анализатори. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разговарял с руския президент Владимир Путин няколко пъти през последните месеци.

Израел няма да атакува руски кораби, които продължават да плават по този маршрут, заяви един от запознатите с въпроса.

Анализатори заявиха, че макар ударите да са били значителни, Иран и Русия вероятно ще успеят да пренасочат търговията към други пристанища на Каспийско море.