Израел "елиминира" командващия военноморските сили на иранските Гвардейци

Израел е "елиминирал" командващия военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция - контраадмирал Алиреза Тангсири, съобщи министърът на отбраната Израел Кац.

"ЦАХАЛ елиминираха командващия военноморските сили на КГИР Алиреза Тангсири заедно с други високопоставени офицери от ВМС. Той беше човекът, който носеше директна отговорност за минирането и блокадата на Ормузкия проток", заяви във видеообръщение Кац, като обеща, че "ще продължи да преследва високопоставените военнослужещи от Корпуса един по един".

Операцията е от основно значение за нашите американски партньори, като подчертава приноса на ЦАХАЛ за деблокирането на Ормузкия проток, стратегически морски път за доставките на петрол в световен план, допълва министърът.