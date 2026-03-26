Путин сравни кризата в Близкия изток с тази на епидемията от COVID

Президентът на Русия Владимир Путин сравни кризата в Близкия изток с пандемията от COVID и предупреди, че Москва трябва да остане предпазлива. Ако пазарите се люлеят в едната посока днес, утре биха могли да се люлеят в другата, отбеляза той.

"Цените на петрола се покачват, но пазарите са нестабилни", каза Путин, говорейки на конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП). Той предупреди срещу опитите за "изяждане" на излишните приходи от покачващите се цени на петрола и призова за предпазливост. "Сега, когато цените на традиционния ни износ се покачват, но и пазарите са в смут, може да има изкушение да се възползваме от ситуацията, да извлечем печалби от пазара и, както се казва, да ги пропилеем, да ги използваме за дивиденти или, що се отнася до държавата, да надуем бюджетните разходи."

Пазарите на петрол могат да се залюлеят в обратна посока, така че е необходим "умерен консерватизъм", предупреди той.

"Вече казах това публично и искам да го подчертая отново в тази аудитория: трябва да останем предпазливи", каза държавният глава. "Ако пазарите се люлеят в едната посока днес, утре биха могли да се люлеят в другата", предупреди той, подчертавайки, че членовете на RSPP не са случайни хора, а знаещи и опитни кадри. "Това означава, че се нуждаем от умерен консерватизъм и умерено консервативен подход както в корпоративната сфера, така и в публичните финанси."

По думите му последиците от конфликта в Близкия изток вече се сравняват от някои с епидемията от коронавирус, която забави развитието във всички региони. Според Путин последиците от конфликта в Близкия изток все още са трудни за предвиждане, но е необходимо да се "живее в условията, в които се случват тези събития".

"Вярно е, че вече има оценки, че те могат да се сравнят с епидемията от коронавирус. А това, нека ви напомня, рязко забави развитието на всеки регион и континент без изключение", отбеляза президентът.

За да посрещне предизвикателствата на времето, Русия трябва да бъде силна и единна в разбирането на националните си интереси и в справянето с настоящите предизвикателства, отбеляза Путин.

"Събитията, пред които е изправена световната общност през последните години, показват, че сътресенията в търговията, инвестициите и международните отношения като цяло се случват все по-често. Те се превръщат в нова реалност, съпътстваща прехода на цялата световна икономика към ново състояние", заяви държавният глава, добавяйки: "За да посрещне предизвикателствата на нашето време, Русия трябва да бъде, какво? Силна. Ние постоянно обсъждаме това лице в лице и единна в разбирането си за националните ни интереси и в справянето с настоящите предизвикателства, пред които сме изправени при постигането на стратегическите си цели за развитие."

Последиците от отказа от суверенитет са ясно видими на световната сцена, каза още той.

"Мисля, че никой вече не се съмнява какво означава суверенитет в съвременния свят, каква е неговата стойност и какви последици възникват за онези страни, които доброволно са се отказали от този суверенитет, приемайки, че това би било по-спокойно, по-евтино за живеене и че би създало по-добри условия за икономическо развитие, включително социално благополучие", обясни президентът.

Според него, въпреки трудностите и ограниченията, Русия е успяла да запази макроикономическа стабилност.

"Въпреки обективните трудности и ограничения, наложени на страната ни, ние успяхме да запазим макроикономическа стабилност и да постигнем устойчива и предвидима динамика на инфлацията и безработицата", отбеляза Путин.