Дайте визи за ЕС на най-умните руснаци, за да обезвредите военната машина на Путин

"Страхувам се, че през следващите пет до десет години Европа ще бъде в студена война с Русия", казва Михаил Ходорковски. Това е мрачна прогноза за Европейския съюз, но за човека, който някога е управлявал енергийна империя, това е математическа сигурност.

Ирландия се готви да поеме европейското председателство, която ще бъде натоварена със задачата да изпразни руската военна машина. За Ходорковски ролята ѝ ще бъде от решаващо значение. Оценката му е пряма: Европа не е подготвена за реалността на руската държава, пред която е изправена.

Бившият ръководител на Юкос Ойл, който прекара десетилетие в сибирска наказателна колония, след като се противопостави на президента Путин, говори с аналитичната безпристрастност на човек, платил цената на неподчинението. Той не използва учтиви евфемизми.

Ходорковски вярва, че правителството трябва да използва този прозорец, за да разтърси Европа от летаргията ѝ. Ако Ирландия не успее да поведе... той предупреждава, че ако сега се консолидира политиката за сигурност, Путин ще има всички стимули да "проучи и провокира" слабите страни на континента.

Може би най-поразителната му теза е защо Ирландия, а не балтийските държави или Полша, трябва да поведе европейската атака.

"Когато балтийските държави говорят, Европа е скептична, защото имат исторически претенции", казва Ходорковски. Ирландия, обратно, се възприема като такава, която няма "пристрастия".

В покер играта на дипломацията на ЕС Ирландия е "неутралният" играч, чиято внезапна тревога би имала най-голяма тежест

Михаил Ходорковски вярва, че Дъблин може да "консолидира гласовете на Европа" по начин, по който държавите на фронтовата линия не могат, именно защото предупреждението му би се възприемало като обективно.

Централен провал, твърди Ходорковски, е индустриалният. Той вярва, че Европа губи надпревара във въоръжаването не поради липса на талант, а поради липса на мащаб. Той описва континент, произвеждащ "бутиково" оръжие, докато врагът му е преминал към тотална военна нога.

"Европа няма достатъчно производство на военна техника, защото тази военна техника в Европа е толкова скъпа. Десет пъти по-скъпа, отколкото в Русия", казва той пред The Times. "Това е заради толкова малкото производство. Няма специализирани машини. В резултат на това е сякаш е ръчно изработено."

Докато Западът се бори с разходите, Путин е осигурил снабдителните си линии чрез посредници. Ходорковски признава, че е подценил тази устойчивост преди четири години.

Веднъж признат от Amnesty International за "затворник на съвестта" по време на десетилетното си затваряне в Сибир, Ходорковски оттогава се превърна от най-известния политически затворник в Русия във водеща фигура на опозицията в изгнание.

Как да се отървем от Путин – и да избегнем друг диктатор в Русия

Първият му съвет за ирландското президентство е признание за провал: Европа е загубила своята "експертиза" по Русия. Учените от Студената война ги няма, заменени от вакуум, който дезинформацията на Кремъл запълва с лекота.

"Трябва да се възстановим", категоричен е той, като съветва Ирландия да поведе общоевропейски усилия за интегриране на антивоенни руски и украински експерти, програмисти, инженери и бивши вътрешни лица директно в сърцето на политиката на ЕС. Той признава рисковете, възможността за двойни агенти на ФСБ, но твърди, че рискът от невежество е много по-голям.

Талантливите руснаци биха могли да получат визи за живеене в Европа, лишавайки режима от таланта, от който се нуждае. Той предлага новаторска "инициатива за председателство", която звучи по-скоро като корпоративно бракониерство, отколкото като традиционна дипломация. По думите му Ирландия трябва да поведе целенасочени усилия за издълбаване на индустриалната база на Путин, като предложи "коридори за таланти" за най-блестящите руски граждани.

Вместо всеобхватно посрещане, той предлага стратегическо разделяне:

"Ирландия би могла да каже: "Ще приемем IT специалистите. Франция приема културния елит. Германия приема инженерите."

Путин, отбелязва той, вече предприема действия за блокиране на този ход. Кремъл демонтира международната "Болонска система" на университетско образование, за да хване специалистите в капан в границите.

"Путин разбира това. Ето защо той сега спря "Болонската система". Той иска да създаде бариера за руските специалисти, за да не могат да си тръгнат."

Съществува по-непосредствена хуманитарна криза, за която Ходорковски смята, че Дъблин трябва да се застъпи. Путин на практика отнема гражданство на 100 000 антивоенни руснаци, които вече живеят в Европа.

"Той отказва да им даде нови руски паспорти, защото са изтекли. Отказва да даде документи, нови документи, документи за самоличност на деца", казва Ходорковски. "Те стават де факто неграждани. Това е сериозен проблем, който Ирландия и Европа трябва да разгледат."

В сферата на пропагандата Ходорковски наблюдава сюрреалистична промяна. Докато Съединените щати някога бяха основната цел на руския гняв, короната на "големия злодей" е предадена на Великобритания, детайл, който има тежест за ирландското президентство, ориентиращо се в англо-руското напрежение.

"Преди две, три години основният враг на Русия в общественото мнение бяха американците. Сега са британците. Абсолютно смешно е", отбелязва той. "Обичам да чета руска научна фантастика. Нейният враг е британецът. Британецът е това. Британецът е онова..."

Ходорковски също така предупреждава Ирландия да не се разсейва от показността на Путин в Далечния север. Той отхвърля "стратегическото значение" на Арктика като мираж, предназначен за дестабилизация.

"Няма икономическа причина; това е военно. Военно, защото е дестабилизиращо. Защото е възможност да се покаже на американците, че не са достатъчно в безопасност."

Намираща се в центъра на въпрос за 300 милиарда евро, Ирландия по време на своето председателство ще се изправи пред огромен натиск да конфискува замразени руски активи, за да финансира войната в Украйна. За човек, чиято собствена многомилиардна империя беше разбита и открадната от Кремъл, отговорът на Ходорковски е поразително защитен за върховенството на закона.

"Предпочитам да видя тези пари да се предоставят безвъзмездно", казва той, навеждайки се напред. "Ценността на Европа е стабилността на частната собственост. Тя е много по-важна от Путин."

Той предупреждава, че ако Ирландия поведе атаката за заобикаляне на съдилищата и просто конфискува тези активи, това ще унищожи самото нещо, което прави Запада превъзхождащ Кремъл: предвидимостта на закона.

"Не показвайте на света, че Европа е нестабилно място за частна собственост", казва той. Вместо това, той предлага "компромис за президентството", използвайки активите като обезпечение за заеми, а не пълна конфискация.

Най-непосредственото физическо предизвикателство за ирландското председателство не е в заседателна зала в Брюксел, а в бурните води край бреговете на Корк и Кери, където "сенчест флот" от застаряващи, недостатъчно застраховани руски танкери преминава през ирландската изключителна икономическа зона.

Ходорковски предлага да се използва асиметричен натиск: не е нужно да потапяте корабите, трябва да ги направите скъпи за експлоатация.

"Ако покажете, че сте арестували някого, дори както във Франция, след седмица те са освободили кораба. Но целият транспорт знае, че е бил арестуван. Никой не е знаел, че е бил освободен. Цената на транспорта ще се повиши отново."

Последното предупреждение на Ходорковски за Дъблин е, че президентството ще бъде изпитание за нервите. Той прогнозира, че Кремъл ще гледа на ирландския мандат като на възможност да "проучи" европейското разединение.

"Ако Ирландия не мълчи за Русия на Путин, стандартната му реакция е да намери конфликтни точки вътре в Ирландия", казва той.

Той не говори за танкове по улиците на Дъблин. Той говори за операции за влияние, целящи да провокират "мъртви вулкани", като антиимиграционни протести и други социални пукнатини, които вече съществуват.

"Той ще намери мъртъв вулкан и ще го накара да бучи", отбелязва опозиционерът.

Въпреки мрачната прогноза, Ходорковски остава дългосрочен оптимист за Русия. Той твърди, че Русия е "естествен съюзник" за Европа, притежавайки суровините, от които континентът се нуждае, в замяна на технологиите, които Русия няма. Завъртането на Кремъл към Китай, според него, е брак по сметка, който в крайна сметка ще се провали.

"За Китай Русия е конкурент", отбелязва той. "Китай никога не изпраща на Русия истински технологии."

Ходорковски не иска от Ирландия да се превърне във военна суперсила, а да покаже "зрялост". Той вярва, че ако Ирландия успее да прекара шестмесечното си председателство, като направи европейското разузнаване по-професионално, изпразни техническия елит на Русия и твърдо се придържа към "премиалната" цена на руския петрол, ще си е струвало.

"Ако Европа успее да покаже готовността си през следващите шест месеца, тогава Путин ще има по-малко стимул да се опитва да провокира."