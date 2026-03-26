Полша с мерки заради високите цени: Намалява данъците върху горивата

Данъкът от 23% ще бъде намален на 8%, каза Доналд Туск

26.03.2026 | 20:08 ч.
Reuters

Reuters

Полският премиер Доналд Туск обяви пакет от мерки за ограничаване на ефекта от рязкото поскъпване на горивата, включително намаляване на данъците и въвеждане на ценови тавани.

“Решихме да действаме, като същевременно сме наясно, че ситуацията на пазара на горива в Полша и в света зависи най-вече от развитието на войната в Близкия изток“, заяви Туск.

Данъкът върху добавената стойност за бензина и дизела ще бъде намален от 23% на 8%, като Министерството на енергетиката ще определя максимална цена на дневна база.

Предвижда се и въвеждане на данък върху свръхпечалбите на горивните компании, съобщава AFP.

Според Туск пакетът не само мобилизира държавни ресурси, но и цели да ограничи печалбите от кризата “за сметка на полските данъкоплатци и шофьори“.

Очаква се мерките да доведат до намаление на цените на бензиностанциите с около 1,2 злоти (0,32 долара) на литър спрямо нивата, определени от международните пазари.

Законодателният пакет ще бъде внесен в парламента в петък, 27 март, и ще бъде разгледан по ускорена процедура, което може да позволи влизането му в сила още до края на следващата седмица. / БГНЕС

