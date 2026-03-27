Бунт избухна в руското пристанище Уст-Луга ВИДЕО

Бунт избухна в руското пристанище Уст-Луга снощи.

Твърди се, че конфликтът се е разпалил между служители по сигурността и казахстански работници мигранти, на които не е било позволено да започнат смяната си. Съобщава се за последвали бунтове и масови задържания, по време на които автомобил на сигурността се е врязал директно в тълпата.

Всичко това се е разиграло на фона на горящо пристанище, атакувано от украински ракети.

В социални мрежи се появиха видеоклипове, показващи размириците. Според канал в "Телеграм" бунтът е избухнал в нощта срещу 27 март на пристанището, което преди това е било обект на атака от украинските сили за отбрана.

Reportedly, this is a riot at the Russian port of Ust-Luga last night. Allegedly, the conflict broke out between security personnel and Kazakh migrant workers who were not allowed to start their shift. A riot and mass detentions reportedly followed, during which a security… pic.twitter.com/ekkM4yisrH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 27, 2026

Същевременно казахстанският сайт "Tengrinews.kz" съобщи, че сред протестиращите е имало и граждани на Казахстан. Посочва се, че инцидентът действително се е случил на 26 март в работническо градче в селището Уст Луга.

Министерството на външните работи на Казахстан информира, че безредиците са станали на обект на строителната компания "Велестрой", която е специализирана в проекти в нефтогазовия и електроенергийния сектор.

"По предварителни данни участниците в инцидента са задържани от правоприлагащите органи на Русия за изясняване на обстоятелствата", заяви казахстанското външно министерство.

Атаки срещу руски пристанища

Ленинградска област е подложена на атаки с дронове вече няколко поредни нощи. На 23 март беше съобщено за удар по едно от най-големите руски петролни пристанища на Балтийско море. Местните власти потвърдиха атаката, но заявиха, че противовъздушната отбрана е работила.

В нощта на 25 март дронове отново нанесоха удари по стратегически пристанища. Смята се, че е бил засегнат заводът "НОВАТЕК-Уст Луга", който се занимава с преработка на газов кондензат и износ на петролни продукти.

В нощта срещу 27 март петролните пристанища "Уст Луга" и "Приморск" бяха поразени повторно. Те са най-големите в Ленинградска област и осигуряват значителна част от износа на руски петролни продукти.

Заради снощната атака най-голямото летище в Санкт Петебург отмени десетки полети.