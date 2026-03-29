Католиците празнуват Палмова неделя СНИМКИ

Папа Лъв XIV отбеляза днес Палмова неделя пред десетки хиляди католици на площад "Свети Петър" в Рим, слагайки началото на първата Страстна седмица като глава на Римокатолическата църква, която за мнозина е повод да си спомнят за последните дни от живота на предшественика му, покойния папа Франциск, предаде БТА, цитирайки АП.
Честването започна с шествие от кардинали, епископи, свещеници и миряни, отиващи към площад "Свети Петър", които носеха маслинови клонки и палмови листа, някои с изискани прически.
Процесията спря пред централния обелиск на площада, където папа Лъв XIV произнесе встъпителна молитва, след което богомолците се насочиха към олтара за началото на празничната меса.