Мелони нарече "обида към вярващите" блокирането на латинския патриарх

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди като „обида към вярващите“ действията на израелската полиция, която попречи на латинския патриарх на Йерусалим, Пиербатиста Пицабала, и на предстоятеля на Францисканския орден за Светите земи Франческо Йелпо да влязат в църквата „Свети гроб“, за да отслужат литургия на Палмова неделя, предаде БТА, позовавайки се на АФП.

Мелони заяви, че това „представлява обида не само към вярващите, но и към всяка общност, която признава религиозната свобода“.

Израелският посланик в Италия е извикан за обяснения от италианския външен министър Антонио Таяни.

Според Латинската патриаршия на Йерусалим и Кустодията на Светата земя (самостоятелно административно подразделение на Францисканския орден, бел. ред.), Пиербатиста Пицабала и Франческо Йелпо са били спрени по средата на пътя и принудени да се върнат.

От началото на военната офанзива, подета от САЩ срещу Иран на 28 февруари, израелските власти забраниха провеждането на големи мероприятия, включително в синагоги, църкви и джамии, свеждайки публичните събирания до 50 души.

Латинската патриаршия също така отмени традиционното шествие на Палмова неделя, което обикновено тръгва от Елеонската планина към Йерусалим и привлича хиляди вярващи всяка година.

Папа Лъв XIV, от своя страна, отдаде почит в Рим, след молитвата „Ангел Господен“, на „християните от Близкия изток, които страдат от последствията на ужасния конфликт и които в много случаи не могат да изпълнят напълно обредите на тези свети дни“.