САЩ и Украйна задълбочават сътрудничеството си чрез нов проект за дронове

Украинският производител на дронове General Chereshnya и базираната в САЩ Wilcox Industries обявиха създаването на съвместно предприятие за производство на FPV дронове и дронове-прехващачи в Съединените щати, според Militarnyi.

Партньорството се фокусира върху установяване на локализирано производство на дронове на американска територия, с първоначален фокус върху американския пазар на отбрана и поръчките на Пентагона, като същевременно се разглеждат и възможностите за износ за други страни.

Непосредствената актуалност на хода е свързана с нарастващото търсене в САЩ на евтини тактически дронове и прехващачи, особено след като Вашингтон разширява каналите за снабдяване с доказани в бойни действия безпилотни системи и черпи поуки от бойното поле от Украйна.

Според украинската компания сътрудничеството ще комбинира украинския боен опит и разработването на технологии за дронове с инженерната и научно-индустриалната база на Wilcox.

Генерал Черешня заяви:

„Ключовата цел на партньорството е значително подобряване и развитие на украинските системи и технологии, използвайки най-добрите практики и научно-техническата база на партньора. Ще използваме всички възможни технически и компонентни решения, за да създадем съвместно най-добрите дронове в света.“

Очаква се съвместното предприятие да се съсредоточи предимно върху спазването на правните, охранителните и обществените изисквания на САЩ.

За да отговарят на тези стандарти, компаниите заявиха, че производството на компоненти ще бъде локализирано в Съединените щати.

Компаниите също така заявиха, че проектът е структуриран така, че да отговаря изцяло на пазарните стандарти на САЩ, включително планираното сертифициране по Blue UAS, което е от решаващо значение за официалното използване от правителствените агенции на САЩ и отбранителните институции.

Сертификацията Blue UAS е рамка, подкрепена от Министерството на войната на САЩ, която проверява безпилотните летателни системи за киберсигурност, сигурност на веригата за доставки и оперативно съответствие, което я прави ключово изискване за приемане от военните и федералните власти.

Основателят и главен изпълнителен директор на Wilcox Industries Джеймс Тийтцел заяви:

„Много сме доволни и горди от партньорството с генерал Черешня. Да работим с компания, която устоя на невъзможното и влезе в битката, когато суверенитетът на Украйна беше под заплаха, е точно духът, в който Wilcox би искала да бъде част. За мен беше дело на живота ми да изградя Wilcox само от визия. Нямам съмнение, че комбинирането на нашите производствени възможности и инженерните ресурси на Wilcox с технологиите на генерал Черешня ще донесе значителна полза на Съединените щати.“

Предприятието ще се фокусира върху FPV дронове и дронове-прехващачи. FPV системите обикновено са нискобюджетни, високоманеврени безпилотни летателни апарати, използвани за директни удари, разузнаване или насочване на бойни полета. Дроновете-прехващачи са специално проектирани да ангажират и неутрализират враждебни дронове, способност, която става все по-важна в съвременните конфликтни среди, наситени с безпилотни системи.

Проектът сега навлиза в това, което компаниите описаха като фаза на одобрение. Преди съвместното предприятие да може да бъде официално регистрирано, партньорите заявиха, че трябва да осигурят подкрепа от държавното ръководство и съответните институции.

Според Militarnyi, Генерал Черешня и Украинската компания за отбранителни дронове са сред украинските участници. Очаква се първата фаза да приключи в началото на март, когато ще бъдат направени поръчки за доставка на прототипи на стойност приблизително 150 милиона долара.