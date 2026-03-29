Украински домакини произвеждат части за дронове в кухните си

Генералният директор на германската отбранителна компания Райнметал /Rheinmetall/ Армин Папергер заяви, че украинското производство на безпилотни летателни апарати не може да се сравнява с капацитета на водещите световни компании. Той отправи остра критика към начина, по който тези системи се разработват.

"Това са украински домакини. Те имат 3D принтери в кухните си и произвеждат части за дронове. Това не е иновация", каза Папергер, говорейки за производителите на безпилотни летателни апарати в Украйна. Той оцени, че подобно производство не достига индустриалните стандарти и че украинските дронове не могат да се сравняват със системите, разработвани от най-големите световни отбранителни компании, като американските и европейските производители на въоръжение.

Папергер смята, че безпилотните летателни апарати, въпреки интензивната им употреба в съвременните конфликти, няма да заменят в близко бъдеще бронираните бойни средства. Райнметал няма да променя производствените си планове в полза на разработването на системи за борба с дронове, каза още той.

Райнметал е една от най-големите германски индустриални и отбранителни компании, специализирана основно във военни технологии и автомобилни компоненти. След войната в Украйна Райнметал значително разшири производството си и се превърна в ключов играч в европейската отбрана, включително и за доставки на боеприпаси, поддръжка на военна техника и инвестиции в нови заводи.