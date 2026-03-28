Руски дронове удариха газов комплекс на "Нафтогаз"

Руски дронове са поразили газопреработвателен комплекс в украинската Полтавска област, като един човек е загинал, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз".

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията.

"През изминалата нощ и тази сутрин врагът нанесе удари с дронове по три производствени комплекса", се пояснява в съобщението.