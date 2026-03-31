"Евровизия" се разраства, отива и в Азия

Европейският съюз за радио телевизия ще си сътрудничи с обществените телевизии в 10 азиатски държави

31.03.2026 | 14:08 ч. Обновена: 31.03.2026 | 14:09 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Европейският съюз за радио телевизия (EBU) съобщи, че "Евровизия" - най-популярният песенен конкурс в Европа, вече ще има издание и в Азия. 

EBU ще си сътрудничи с обществените телевизии в 10 азиатски държави – сред тях Южна Корея, Тайланд, Филипините и Малайзия.

Участниците в азиатската "Евровизия" ще бъдат избирани след национална селекция. Първият домакин на конкурса ще бъде тайландската столица Банкок, а финалът е на 14 ноември.

Колкото до оригиналната "Евровизия" – на 14 май DARA ще изпее своята песен "Bangaranga" в първия полуфинал във Виена, припомня БНТ.

