Крал Чарлз III посети мястото на терористичната атака в синагогата в Манчестър

Кралят на Великобритания посети синагогата в Манчестър, където еврейски богомолци бяха убити при терористична атака на Йом Кипур. Кралят се срещна с членове на еврейската синагога в "Хийтън Парк“, както и с оцелели от атаката на 2 октомври, за да покаже подкрепата си за еврейската общност.

Очаква се по-късно кралят да вземе участие на събитие в Манчестър с членове на службите за спешна помощ, за да признае усилията им в реагирането на атаката.

35-годишният Джихад ал-Шами извърши нападение с кола и намушкане в синагогата на Йом Кипур. След това той набра 999 и каза: "Убих двама евреи в името на Ислямска държава", припомня The Telegraph.

53-годишният Адриан Долби и 66-годишният Мелвин Кравиц бяха убити по време на терористичната атака, а четирима други бяха ранени. Една от жертвите беше ранена от полицейски огън "като трагично и непредвидено последствие“, докато служителите на реда се опитваха да спрат заподозрения.

След нападението кралят издаде изявление чрез Бъкингамския дворец, в което се казва: "Със съпругата ми сме дълбоко шокирани и натъжени да научим за ужасяващото нападение в Манчестър, особено в такъв важен ден за еврейската общност.

"Мислите и молитвите ни са с всички засегнати от този ужасяващ инцидент и високо ценим бързите действия на службите за спешна помощ".

Кралят е известен поддръжник на еврейската общност във Великобритания.

По време на коронацията си той урежда главният равин да спи в двореца "Сейнт Джеймс“, за да може той да посети Уестминстърското абатство, докато същевременно спазва Шабат.

Той е поръчал портрети на оцелели от Холокоста за Кралската колекция и по-рано тази година стана първият британски монарх, пътувал до Аушвиц, за да отбележи 80-годишнината от освобождението му.

Кралят е превърнал междурелигиозните отношения в крайъгълен камък на работата си в кралското семейство, превръщайки ги във фокус на времето си като принц на Уелс и продължавайки да включва и други вероизповедания, освен християнството, в публичните си обръщения и ангажименти.